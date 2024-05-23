高雄住宿餐飲銷售去年破新高 演唱會經濟今年再發威

今年高雄演唱會經濟，下半年持續發威，包含高雄啤酒音樂節、韓國男團HIGHLIGHT以及多組台灣本土樂團，光是7、8月暑假檔期至少就有8場演唱會活動在高雄舉辦，近期「接招合唱團」也宣布下半年在高雄開唱。去年高雄靠著演唱會經濟，讓住宿餐飲銷售額高達929億元，突破歷史新高。

根據高市府統計，2023年高雄舉辦逾117場次的演唱會，吸引超過139萬人潮，市政府也推出「加食延暢」等行銷優惠活動，加上各項行政協助，建立一套屬於高雄的演唱會經濟商業模式，開創45億觀光產值。

此外，今年1到4月，國內外巨星在高雄舉辦超過54場演唱會，吸引超過72萬次，開創超過23億元觀光產值。財政部最新數據顯示，2023年高雄住宿餐飲銷售額高達929億元，突破歷史新高。

經發局強調，夜市攤商也在演唱會效應帶動之下，業績與出攤率皆大幅增長，市府助攻推出「商圈夜市優惠券」，串連特色店家行銷推廣，包含夜市商圈、早餐店、夜經濟店家，業績成長至少3成，也帶動旅宿、餐飲與周邊商圈的外溢效果。

六合夜市詹金翰總幹事表示，演唱會元年2023年的出攤率，較前一年大幅增加了約5成，現在有超過150家的攤商在六合夜市設攤，演唱會檔期更是常常客滿，每攤都會提前備料、延長營業時間。

經發局補充，今年下半年暑期檔期也演唱會滿檔，包含高雄啤酒音樂節、韓國男團HIGHLIGHT、台灣樂團康士坦的變化球與大象體操等，光是暑假檔期預計將有8場演唱會活動，暑假的觀光旺季加上演唱會檔期，市府將推出相關方案來擴大演唱會商機。