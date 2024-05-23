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「飛天、下地、入海」全滿足 屏東超狂3D遊程明起超值開賣

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東3D旅遊嘉年華將於7至8月登場，安排3天2夜「超遊感」輕旅行遊程，以搭超輕航機、飛行傘、水肺潛水和單車遊，一次滿足「飛上天、走下地、游入海」。圖／屏東縣政府提供
屏東3D旅遊嘉年華將於7至8月登場，安排3天2夜「超遊感」輕旅行遊程，以搭超輕航機、飛行傘、水肺潛水和單車遊，一次滿足「飛上天、走下地、游入海」。圖／屏東縣政府提供

一年一度的屏東3D旅遊嘉年華將於7至8月登場，縣府安排3天2夜「超遊感」輕旅行遊程，以搭超輕航機、飛行傘、水肺潛水和單車遊，一次滿足戶外休閒活動玩家「飛上天、走下地、游入海」，從屏南一路玩到屏北，自由購及套裝行程24日起開放線上報名，限量220名，套裝行程原價超過2萬元，體驗價只要6990元。

縣府交通旅遊處說，去年的屏東3D陸海空旅遊引起一波熱潮，開賣後很快搶購一空，今年除了3D旅遊，還要讓遊客「超遊感」真實的感受真實屏東，特別從2天拉長至3天，再加開名額，奢華遊的套裝行程外，也提供自由購的選擇，讓遊客可以輕鬆單選陸、海、空三種遊程，體驗其中的精彩內容，旅程中將讓遊客體驗低成本奢華的旅遊享受，並留下無盡美好的回憶。

文旅處說，這次「超遊感」輕旅行將結合超輕航機、飛行傘、水肺潛水、自行車等旅遊休閒項目，遊客可從從空中俯瞰屏東的美麗風光，在高空中感受一場視覺盛宴；再潛入海底世界盡情遨遊，探索海洋生物的神秘世界，還可騎自行車漫遊整個街區。

交旅處說，旅遊動線從屏北到屏南，還安排遊客深入原鄉部落、走進屏南沿海漁村，並了解三年一科東港迎王平安文化祭等深度體驗，感受屏東獨有的文化魅力，價格更超值，6990元即可從陸、海、空三個維度全方位探索屏東的無限可能，上天下海遊屏東。

屏東3D旅遊嘉年華將於7至8月登場，安排3天2夜「超遊感」輕旅行遊程，以搭超輕航機、飛行傘、水肺潛水和單車遊，一次滿足「飛上天、走下地、游入海」。圖／屏東縣政府提供
屏東3D旅遊嘉年華將於7至8月登場，安排3天2夜「超遊感」輕旅行遊程，以搭超輕航機、飛行傘、水肺潛水和單車遊，一次滿足「飛上天、走下地、游入海」。圖／屏東縣政府提供
屏東3D旅遊嘉年華將於7至8月登場，安排3天2夜「超遊感」輕旅行遊程，以搭超輕航機、飛行傘、水肺潛水和單車遊，一次滿足「飛上天、走下地、游入海」。圖／屏東縣政府提供
屏東3D旅遊嘉年華將於7至8月登場，安排3天2夜「超遊感」輕旅行遊程，以搭超輕航機、飛行傘、水肺潛水和單車遊，一次滿足「飛上天、走下地、游入海」。圖／屏東縣政府提供
屏東3D旅遊嘉年華將於7至8月登場，安排3天2夜「超遊感」輕旅行遊程，以搭超輕航機、飛行傘、水肺潛水和單車遊，一次滿足「飛上天、走下地、游入海」。圖／屏東縣政府提供
屏東3D旅遊嘉年華將於7至8月登場，安排3天2夜「超遊感」輕旅行遊程，以搭超輕航機、飛行傘、水肺潛水和單車遊，一次滿足「飛上天、走下地、游入海」。圖／屏東縣政府提供
屏東3D旅遊嘉年華將於7至8月登場，安排3天2夜「超遊感」輕旅行遊程，以搭超輕航機、飛行傘、水肺潛水和單車遊，一次滿足「飛上天、走下地、游入海」。圖／屏東縣政府提供
屏東3D旅遊嘉年華將於7至8月登場，安排3天2夜「超遊感」輕旅行遊程，以搭超輕航機、飛行傘、水肺潛水和單車遊，一次滿足「飛上天、走下地、游入海」。圖／屏東縣政府提供

屏東 行程 輕航機

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