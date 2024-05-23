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高雄馬頭山泥岩地擬開發光電 學者憂衝擊保育類穿山甲棲地

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東科技大學野生動物保育研究所助理教授孫敬閔調查，高雄馬頭山是保育類動物穿山甲的重要棲地，憂心光電案開發整地毀棲地。圖／屏科大提供
屏東科技大學野生動物保育研究所助理教授孫敬閔調查，高雄馬頭山是保育類動物穿山甲的重要棲地，憂心光電案開發整地毀棲地。圖／屏科大提供

高雄馬頭山是珍貴的泥岩地質公園，有廠商要開發55公頃的光電案，屏東科技大學野生動物保育研究所助理教授孫敬閔近年調查，發現也是保育類野生動物穿山甲的重要棲地，他憂心說，目前當地穿山甲族群最大的威脅，來自遊蕩犬的襲擊，光電開發時將整地推平地表，會破壞動物棲地環境，對穿山甲和其他野生動物族群生存造成威脅，應審慎評估。

穿山甲博士孫敬閔，前年起在高雄馬頭山多隻穿山甲鱗片裝上追蹤器，並以攝影、照相長期監測穿山甲的成長歷程和活動，在一處邊坡方圓100公尺內發現到30多個洞穴，監測發現數量和密度高於平均水準，他說，當地海拔200、300公尺的泥岩惡地，大片竹葉腐朽引來的螞蟻、白蟻群聚的環境，是穿山甲的「世外桃源」。

孫敬閔說，台灣穿山甲族群粗估約有2萬隻，在國內雖只列為二級保育類生物，但國際自然保育聯盟則將牠列「極度瀕危」的一級保育物種，是世界生態學界都期待解謎的物種；高雄馬頭山惡地形有豐富的刺竹林提供健康的螞蟻族群，與主食蟻類的穿山甲形成絕佳的共生環境，在野生動物保育法保護下，如今面臨路殺、捕獸鋏和流浪犬攻擊的生存威脅。

他說，目前馬頭山野外的穿山甲族群最大的威脅，來自遊蕩犬的襲擊，穿山甲尾巴是穿山甲媽媽背負寶寶的背帶，被咬斷尾巴的穿山甲媽媽，很容易把寶寶遺落在山林中，然而光電開發將是比遊蕩犬更大的威脅；開發整地推平地表，破壞動物棲地環境，當動物能利用的棲地環境越來越少，對穿山甲跟其他野生動物族群生存就形成威脅，開發案要先針對動物生態資源評估調查，避免破壞穿山甲棲地。

屏東科技大學野生動物保育研究所助理教授孫敬閔（左）調查，高雄馬頭山是保育類野生動物穿山甲的重要棲地，憂心光電案開發整地毀棲地。圖／民眾提供
屏東科技大學野生動物保育研究所助理教授孫敬閔（左）調查，高雄馬頭山是保育類野生動物穿山甲的重要棲地，憂心光電案開發整地毀棲地。圖／民眾提供

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