馬頭山擬建光電場案 環團向環境部喊話：不要一錯再錯

國內光電場環評標準遲未出爐，被評為高敏感地區的高雄馬頭山如今又有光電場擬進駐，包括環保團體、在地居民均齊集反對，環團指，此地早經環評證實不適宜開發，環境部、經濟部不能因光電場環評標準還未底定，而忽視環評事實，另出面聲援的政大地政學系教授徐世榮教授也指，此案至少違反國土計畫法第6條多達4款的基本原則，政府應該三思。

新科環境部長彭啟明表示，目前研議修正太陽光電的環評認定標準，除位於重要濕地者應辦理環評外，擬再增加位於國家公園、野生動物保護區等敏感區位，預計6月底前預告、12月底前公布草案。但聲援馬頭山的環團憂心，光電場環評認定標準草案至年底才公告，時間差恐讓光電業者磨刀霍霍揮向馬頭山，政府不能等閒視之。

高市野鳥學會總幹事林昆海說，來到馬頭山現地感到很悲哀，此案已經過第3次開發，歷經陳菊、韓國瑜、陳其邁三任高雄市長，國、民兩黨都學不到教訓，明明是高度敏感區，為何還要開發，此地經環評證實，不適合開發，不能為了能源轉型，霸凌生物多樣性，霸凌在地民眾生活。

林表示，2017年政府推太陽能示範計畫，擬在嘉義鹽灘地做300甲光電板，所幸生物多樣性研究所證實為高敏感區才擋下，但這樣的教訓竟在2024年重複發生，「在不對的地方做光電場，大家應該站起來反對」，也盼光電業者不要一錯再錯，打著淨零的大旗破壞環境。

林昆海說，馬頭山不管從地質或生態來講，都是高敏感地區，相關單位審查時，應該以嚴格的標準來看待興建光電場對社會的衝擊，對社區民眾的生活影響，保育單位針對保護此地的生物多樣性，也應該加強作為，包括成立國家自然公園也好，或透過里山的方式，讓這塊土地能夠展較永續的里山生活方式，而非大規模破壞地景。不能因為發展綠能，不考慮相關社會環境成本，一再重蹈覆轍，浪費社會資源，籲政府把馬頭山公告為高敏感地區，不准任何開發。

政大教授徐世榮表示，從國土計畫法角度，馬頭山擬建光電設施已違反國土計畫法第6條11款中的第1、第2、第10及第11等至少4款基原則，包括牴觸國際生物多樣性公約、尊重自然條件，不顧防災，未尊重民眾參與權及保育原則等。盼請政府在沒有完善溝通之下，不能放行此案。

高市經發局表示，此案去年5月收到業者申請文件，會同相關局處審查，並未核發同意函。市府會嚴守生態保育、地質安全的立場，依法嚴格把關。