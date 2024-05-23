屏東崁頂鄉終於盼到首間大型生鮮超市 最快明年開張

屏東縣最年輕的崁頂鄉長廖國富，有感於全鄉迄無現代化的大型生鮮市場，民眾購物採買不便，盤點鄉內合適地點並與多家廠商洽談招商事宜，歷時年餘接洽，投資方多評估無法獲利卻步，本土超市全聯願以「租地自建」方式進駐，雙方今天簽約，最快明年開張，也兌現廖競選時喊出的願景目標。

34歲的廖國富，4年多前頂著台大森林環境暨農業經營管理系學歷的光環，沒有任何派系和財力奧援，以政治素人之姿和「崁頂重開機」口號，返鄉參選投入鄉長補選，落選後持續蹲點，再喊出「改革、年輕、繁榮再次點燃崁頂的希望」，本屆擊敗爭取連任的72歲曾輝地，為崁頂地方自治史寫下傳奇一頁。

「讓公眾受益的事，才是該推動的首要之務！」從民間企業品管工程師變身1.5萬人口的鄉政首長，是截然不同的工作領域，廖國富上任後除帶領課室主管拚鄉政建設，首要工作是啟用一再延宕的崁頂生命紀念館，接著展開大型生鮮市招商作業，擇定崁頂鄉鄉有地頂義段市場用地（崁頂國小對面），全聯公司雀屏中選。

廖國富說，基地面積478坪，土地分為市場用地及商業區，樓地板面積1樓約220坪，2樓約100坪，6月廠商進場後逐步規畫動工，最快明年開幕，鄉親採買能免去舟車勞頓之苦；該市場用地已荒廢10餘年，全聯進駐後，既可活化公有資產，也可增加在地就業機會，未來以同心圓擴散發展成商圈。

全聯表示，全聯為台灣本土企業，肩負「全民超市」使命，深入全台各鄉鎮市，提供居民生活必需品，這次進駐崁頂鄉以「租地自建」方式，可免去鄉公所龐大經費負擔，以在地永續經營、平抑物價的企業理念服務鄉親，造福鄉里。