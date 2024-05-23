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屏東崁頂鄉終於盼到首間大型生鮮超市 最快明年開張

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣崁頂鄉盤點鄉內合適地點並與多家廠商洽談大型生鮮超市進駐招商，歷時年餘接洽，全聯願以「租地自建」方式進駐，鄉長廖國富今天與全聯簽約，最快明年開張。記者潘欣中／攝影
屏東縣崁頂鄉盤點鄉內合適地點並與多家廠商洽談大型生鮮超市進駐招商，歷時年餘接洽，全聯願以「租地自建」方式進駐，鄉長廖國富今天與全聯簽約，最快明年開張。記者潘欣中／攝影

屏東縣最年輕的崁頂鄉長廖國富，有感於全鄉迄無現代化的大型生鮮市場，民眾購物採買不便，盤點鄉內合適地點並與多家廠商洽談招商事宜，歷時年餘接洽，投資方多評估無法獲利卻步，本土超市全聯願以「租地自建」方式進駐，雙方今天簽約，最快明年開張，也兌現廖競選時喊出的願景目標。

34歲的廖國富，4年多前頂著台大森林環境暨農業經營管理系學歷的光環，沒有任何派系和財力奧援，以政治素人之姿和「崁頂重開機」口號，返鄉參選投入鄉長補選，落選後持續蹲點，再喊出「改革、年輕、繁榮再次點燃崁頂的希望」，本屆擊敗爭取連任的72歲曾輝地，為崁頂地方自治史寫下傳奇一頁。

「讓公眾受益的事，才是該推動的首要之務！」從民間企業品管工程師變身1.5萬人口的鄉政首長，是截然不同的工作領域，廖國富上任後除帶領課室主管拚鄉政建設，首要工作是啟用一再延宕的崁頂生命紀念館，接著展開大型生鮮市招商作業，擇定崁頂鄉鄉有地頂義段市場用地（崁頂國小對面），全聯公司雀屏中選。

廖國富說，基地面積478坪，土地分為市場用地及商業區，樓地板面積1樓約220坪，2樓約100坪，6月廠商進場後逐步規畫動工，最快明年開幕，鄉親採買能免去舟車勞頓之苦；該市場用地已荒廢10餘年，全聯進駐後，既可活化公有資產，也可增加在地就業機會，未來以同心圓擴散發展成商圈。

全聯表示，全聯為台灣本土企業，肩負「全民超市」使命，深入全台各鄉鎮市，提供居民生活必需品，這次進駐崁頂鄉以「租地自建」方式，可免去鄉公所龐大經費負擔，以在地永續經營、平抑物價的企業理念服務鄉親，造福鄉里。

廖國富感謝崁頂鄉代表會及崁頂鄉各村辦公室，未來鄉政目標，包括透過中央地方創生計畫，整治老人文康中心做為青年創生基地，串聯自行車道規劃輕旅行遊程，透過城鄉特色產業發展計畫，將崁頂鄉特色農產品加工後推廣，並與縣府體發中心研商，增取中央經費改造鄉內游泳池，將環保公園部分範圍納入，建設可進行全國性賽事的羽球館，造福鄉親。

屏東縣崁頂鄉盤點鄉內合適地點並與多家廠商洽談大型生鮮超市進駐招商，擇定鄉有地頂義段市場用地（崁頂國小對面），全聯公司雀屏中選，今天簽約，最快明年開張。記者潘欣中／攝影
屏東縣崁頂鄉盤點鄉內合適地點並與多家廠商洽談大型生鮮超市進駐招商，擇定鄉有地頂義段市場用地（崁頂國小對面），全聯公司雀屏中選，今天簽約，最快明年開張。記者潘欣中／攝影

生鮮 超市 鄉長

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