影／剛趕走垃圾場又來光電廠 馬頭山居民抗議毀滅式開發破壞生態

多個環團今聚集高雄旗山馬頭山，抗議能源開發商在當地規劃55公頃光電場，不少居民也場，93歲老太太到現場誓守家園。馬頭山自然人文協會會長黃惠敏認為當地斷層活動頻繁，不僅地質不穩不適合開發，自然生態多樣貌，將規劃為國家自然公園，更不該破壞。

環團指出，信鼎能源股份有限公司近日在高雄旗山、內門、田寮交界處的馬頭山，規劃面積達55公頃的光電發電場，毀滅式開發原是野生動物棲息及特殊地質泥岩惡地，引發居民大反彈。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏指出，馬頭山夾層位處旗山斷層、車瓜林斷層兩條活動斷層及龍船斷層、木柵向斜之間，是活動的潛移斷層，還有泥貫入體，每年抬升8到10公分，造成區域房屋及道路龜裂變形，地質很常不穩 定，不適合任何大型開發案。

高雄野鳥協會總幹事林昆海表示，馬頭山自然景觀、生態豐富，好不容易花8年才阻擋掩埋場進駐，又來光電廠，要知道這區域是全台穿山甲、食蟹獴、白鼻心、厚圓澤蟹密度最高的區域，還有大冠鷲、草鴞等瀕危動物棲息，不容破壞。