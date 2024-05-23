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當季「國產水果王」玉荷包荔枝 恆春減產7成果農愁無貨可賣
玉荷包荔枝是端午節前後的應景水果，全國最早採收產區的屏東縣恆春鎮，受去年颱風造成延遲性災害，今年產量大跌七成，高雄大樹產區亦然，因量少價揚，批發均價一直維持在每公斤200元至300元的高價，成為當季「國產水果王」；因恆春果農都送往北部，在地人也難嘗到，警方為防竊還啟動護農專案，產季進入尾聲，果農看著居高不下的好價，卻有無貨可賣的酸楚。
恆春鎮農會總幹事林順和說，恆春玉荷包種植面積約200公頃，果實大、核果小、果肉甜美多汁，甜度可達15度，因全台最南的地理位置，比全國最大的高雄大樹產區早半個多月上市，每年首批上市都能賣出好價，今年產量銳減七成，母親節前特級品拍出每公斤500元高價，加上高雄大樹產區產量也下跌，最近均價仍在高價區間，產季已進入尾聲，果農都有無貨可賣的酸楚。
最近到恆春半島的遊客想就近在產地嘗鮮，但找遍恆春地區水果攤都撲空，攤商對遊客苦笑說，中級品一斤零售200元，比水蜜桃還貴，堪稱高價水果，貴成這樣，加上玉荷包不能久放，也無法冷藏，風險實在太高，即使高雄大樹產區上市，也因量少價揚，沒人敢進貨，加上在地果農全送台北或宅配賣好價了，果農都在抱怨無貨可賣了，在地人要吃到更難。
「在地人難吃到在地產的玉荷包，農會也幫不上忙，這是自由市場機制，反而衝上高價怕遭竊，感謝警方啟動護農專案！」林順和說，依過去的經驗，恆春產區最先上市，高雄大樹產區接著採收，等量大價格降到每公斤100元以下，恆春在地水果攤商才會進貨，但大樹產區今年受氣候影響也產量大減，今年要吃到親民價的玉荷包不大可能。
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