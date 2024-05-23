高雄演唱會經濟持續發威 113年已創逾23億觀光產值

高雄今年演唱會經濟持續發威，高市府統計，今年1至4月，高雄舉辦超過54場演唱會，吸引逾72萬人次，創造逾23億元觀光產值；經發局表示，在演唱會效應帶動下，商圈業績成長30%。

根據高市府統計，2023年高雄舉辦逾117場次演唱會，吸引超過139萬人潮，市政府推出「加食延暢」等行銷活動；高雄市政府經發局表示，高雄已建立一套屬於高雄的演唱會經濟商業模式，創造新台幣45億元觀光產值。

經發局透過新聞稿表示，夜市攤商也在演唱會效應帶動下，業績與出攤率皆大幅增長，「商圈夜市優惠券」串連特色店家行銷推廣，包含夜市商圈、早餐店、夜經濟店家，業績成長至少30%，顯見演唱會經濟帶動旅宿、餐飲與周邊商圈的外溢效果。

經發局指出，根據財政部最新數據顯示，2023年高雄住宿、餐飲銷售額高達929億元，突破歷史新高。

經發局說明，高雄住宿及餐飲業在2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間受到巨大衝擊，經疫後復甦及演唱會經濟帶動，2020年到2023年住宿及餐飲業營利事業銷售額增加233億元達929億，創下歷史新高，漲幅約34%。

經發局分析，2020年到2023年高雄餐飲業營利事業銷售額764億、住宿業165億皆創新高；另外旅宿部分，2020年疫情至今，增加63億元、漲幅超過60%，增加金額與成長率皆為六都第2，僅次府城台南。

六合夜市總幹事詹金翰表示，演唱會元年2023年的出攤率，較前一年大幅增加約50%，現在有超過150家攤商在六合夜市設攤，演唱會檔期更常常客滿，每攤都會提前備料、延長營業時間，不斷努力下，六合人流已經明顯回流。

經發局補充，今年下半年暑期檔期也演唱會滿檔，包含高雄啤酒音樂節、韓國男團HIGHLIGHT、台灣樂團康士坦的變化球與大象體操等，暑假檔期預計有8場演唱會活動，暑假觀光旺季加上演唱會檔期，市府將做足準備，推出相關方案以擴大演唱會商機。