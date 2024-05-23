快訊

NBA／唐西奇、厄文合轟66分 獨行俠西冠G1逆轉灰狼拔頭籌

星野源大動作否認出軌！日媒起底NHK女主播「去年就怪怪的」

是你嗎？協尋千萬富翁！統一發票千萬「特別獎」 還有3張未兌領

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中捷砍人案餘波…議員問是否贊成廢死 陳其邁：要有更多共識

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁說，現在台灣的民意並不贊成廢死，還需要大家有更多共識。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁說，現在台灣的民意並不贊成廢死，還需要大家有更多共識。記者王勇超／攝影

中捷前天上午發生護專生從高雄北上持刀攻擊事件，案發日期與10年前鄭捷案同日，嫌犯聲稱選擇在總統就職隔天犯案，是為了凸顯「廢死」議題。高雄市議員黃紹庭今天在議會問高雄市長陳其邁「贊成廢死嗎？」陳其邁說，現在台灣的民意並不贊成廢死，還需要大家有更多共識，如果雙方見解沒在公平的情況下討論，對民主政治、立法過程，不是好的作法，「就像最近立法院發生的事情一樣！」

黃紹庭說，台灣社會超過百分之八十的人反對廢死，憲法法庭最快將於今年7月下旬做出判決，公告死刑是否違憲，將牽動是否廢除死刑，「先不講社會共識，陳市長你個人贊成廢死嗎？」

陳其邁說，任何公共政策，尤其是社會重大爭議事件，過程很重要，社會大眾要好好討論、凝聚共識，就像行政院長卓榮泰去拜訪立法院長韓國瑜，在國家重大法案，有共識先行、民生先行。

陳其邁說，沒有共識的事情，在社會還有普遍不同意見的情況下，「我個人主張是希望大家多作討論」，否則討論不夠深入，雙方見解沒有可以在很公平的情況下討論，對民主政治，尤其在立法過程，不是好的作法，就像最近立法院發生的事情一樣，我們都希望國會能回應民眾要求。

廢死 立法院 陳其邁

延伸閱讀

議員追問市長職務做好做滿？ 陳其邁強調「會留在工作崗位」

高捷車廂全部裝監視器 進度慢挨批

高捷通車16年僅4列車裝監視器 陳其邁允諾年底前42列車全加裝

中捷隨機砍人 陳其邁：高捷巡邏頻率加倍並採雙警巡邏

相關新聞

中捷砍人案餘波…議員問是否贊成廢死 陳其邁：要有更多共識

中捷前天上午發生護專生從高雄北上持刀攻擊事件，案發日期與10年前鄭捷案同日，嫌犯聲稱選擇在總統就職隔天犯案，是為了凸顯「...

議員追問市長職務做好做滿？ 陳其邁強調「會留在工作崗位」

高雄市議員黃紹庭今天在議會質詢表示，立院三黨不過半衝突多，「行政院長很難當」，萬一賴清德總統要陳其邁北上組閣，「你怎麼辦...

當季「國產水果王」玉荷包荔枝 恆春減產7成果農愁無貨可賣

玉荷包荔枝是端午節前後的應景水果，全國最早採收產區的屏東縣恆春鎮，受去年颱風造成延遲性災害，今年產量大跌七成，高雄大樹產...

牡丹社事件150周年…屏東借鏡歷史 傳遞愛與和平

日本1874年以宮古島漂民事件懲凶名義攻台，屏南排灣族人為捍衛家園多人戰死，史稱「牡丹社事件」；時逢150周年，屏東縣政...

高捷車廂全部裝監視器 進度慢挨批

中捷發生隨機砍人事件，大眾運輸安全問題再浮上檯面。高雄捷運目前42列車廂，至今僅4列裝設監視器，市議員陳美雅1年半前質疑...

社宅偵煙器敏感 煮飯就大響惹怨

高雄近年衝刺社宅興建數量，首座社宅凱旋青樹社宅啟用不到1年，因偵煙器太敏感、容易誤觸，浴室排水設計不良，乾濕分離效果差，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。