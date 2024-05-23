中捷砍人案餘波…議員問是否贊成廢死 陳其邁：要有更多共識

中捷前天上午發生護專生從高雄北上持刀攻擊事件，案發日期與10年前鄭捷案同日，嫌犯聲稱選擇在總統就職隔天犯案，是為了凸顯「廢死」議題。高雄市議員黃紹庭今天在議會問高雄市長陳其邁「贊成廢死嗎？」陳其邁說，現在台灣的民意並不贊成廢死，還需要大家有更多共識，如果雙方見解沒在公平的情況下討論，對民主政治、立法過程，不是好的作法，「就像最近立法院發生的事情一樣！」

黃紹庭說，台灣社會超過百分之八十的人反對廢死，憲法法庭最快將於今年7月下旬做出判決，公告死刑是否違憲，將牽動是否廢除死刑，「先不講社會共識，陳市長你個人贊成廢死嗎？」

陳其邁說，任何公共政策，尤其是社會重大爭議事件，過程很重要，社會大眾要好好討論、凝聚共識，就像行政院長卓榮泰去拜訪立法院長韓國瑜，在國家重大法案，有共識先行、民生先行。

陳其邁說，沒有共識的事情，在社會還有普遍不同意見的情況下，「我個人主張是希望大家多作討論」，否則討論不夠深入，雙方見解沒有可以在很公平的情況下討論，對民主政治，尤其在立法過程，不是好的作法，就像最近立法院發生的事情一樣，我們都希望國會能回應民眾要求。