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議員追問市長職務做好做滿？ 陳其邁強調「會留在工作崗位」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市議員黃紹庭今天質詢時追問高雄市長陳其邁，市長任其是否做好做滿？陳其邁強調會做到市長任期屆滿。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄市議員黃紹庭今天質詢時追問高雄市長陳其邁，市長任其是否做好做滿？陳其邁強調會做到市長任期屆滿。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄市議員黃紹庭今天在議會質詢表示，立院三黨不過半衝突多，「行政院長很難當」，萬一賴清德總統要陳其邁北上組閣，「你怎麼辦呢？」陳其邁強調，他會做到市長任期屆滿，「選民投票給我，我的承諾就是做到2026年12月25日」。

黃紹庭說，2024年賴清德、蕭美琴能當選正副總統，以民進黨的角度來說，陳其邁在高雄立下大功，「不只八仙過海，票數領先還是最漂亮的」，現在陳其邁是支持度最高、滿意度最高的民進黨諸侯。

黃紹庭表示，過去謝長廷、陳菊兩位民進黨籍高雄市前市長，一位先當行政院長，另一位去當總統府秘書長，「市長，請問2026年12月25日市長任期屆滿，你會做好做滿嗎？」

陳其邁說，他會做到2026年12月25日，「做好做滿，留在我的工作崗位」。黃紹庭隨即稱讚陳其邁，比謝長廷與陳菊更好，不像兩人沒當完市長就北上。陳其邁連忙說，不一樣，狀況不太一樣，「我的能力有限，我把市長做好就阿彌陀佛」。

黃紹庭說，昨天行政院長卓榮泰特別去拜訪立法院長韓國瑜，希望能在民生、打詐法案合作，蔡英文2016年開始當總統時的行政院長林全也是很難當，「第一任行政院長都很難當」，現在立法院又三黨不過半，有很多衝突，陳其邁不僅歷練完整，也當過行政院副院長，「萬一賴清德總統希望你去北上組閣，你怎麼辦呢？」

陳其邁說，他再重複一次，他會做到2026年12月25日，除非議會覺得市長做不好，要他下台，「這樣我就沒辦法」。陳其邁強調，他負責的對象是高雄市民，選民投票給他，他的承諾就是做到2026年12月25日。

行政院 陳其邁 黃紹庭

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