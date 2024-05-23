牡丹社事件150周年…屏東借鏡歷史 傳遞愛與和平

日本1874年以宮古島漂民事件懲凶名義攻台，屏南排灣族人為捍衛家園多人戰死，史稱「牡丹社事件」；時逢150周年，屏東縣政府昨邀牡丹鄉部落族人、台日官民和美國在台協會代表舉行紀念活動，並為石門古戰場揭碑，縣長周春米盼以屏東為起點，借鏡傷痛歷史，向世界傳遞追求愛與和平的信念。

宮古島朝貢船1871年回航時遇颱風在南台灣上岸，54名船員卻遭當地原住民殺害，3年後日本以懲凶名義出兵台灣，在今日牡丹鄉石門峽谷與在地排灣族激戰，族人奮勇抵抗，因兵力懸殊造成數百死傷、家園被毀，史稱「牡丹社事件」；清朝事後議和賠償，是涉及台灣原住民族、琉球、中國及日本多方的國際事件。

牡丹社事件距今150年，屏縣府昨辦紀念活動，縣長周春米指1867年美國「羅妹號事件」，當時美方駐福爾摩沙領事李仙得與斯卡羅原住民協議「南岬之盟」和平協定，至1871年琉球漂民的八瑤灣事件，及導致3年後的牡丹社事件，清廷才注意到台灣布防及治理問題。

周春米說，牡丹社事件因語言、文化隔閡誤解而發生，當事人和後裔2005年曾赴宮古島市向遺族表達善意，勇於面對歷史，縣府這次擴大舉辦，主要紀念族人捍衛家園的決心，並向世界傳遞愛與和平的信念。

另「石門之役」發生地石門古戰場，是牡丹及高士佛社人抵禦日軍入侵的所在，去年底登錄為縣定史蹟，縣府昨為史蹟碑揭牌並啟用旅遊資訊站，展開傳統競技、風域祭、國際交流講座及小旅行系列活動。