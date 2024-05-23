聽新聞
test
0:00 / 0:00

牡丹社事件150周年…屏東借鏡歷史 傳遞愛與和平

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
「牡丹社事件」發生至今150年，屏東縣長周春米（左四）昨與牡丹鄉部落族人、台日官民和美國在台協會代表齊聚事件發生地舉辦紀念系列活動，並為石門古戰場揭碑。記者潘欣中／攝影
「牡丹社事件」發生至今150年，屏東縣長周春米（左四）昨與牡丹鄉部落族人、台日官民和美國在台協會代表齊聚事件發生地舉辦紀念系列活動，並為石門古戰場揭碑。記者潘欣中／攝影

日本1874年以宮古島漂民事件懲凶名義攻台，屏南排灣族人為捍衛家園多人戰死，史稱「牡丹社事件」；時逢150周年，屏東縣政府昨邀牡丹鄉部落族人、台日官民和美國在台協會代表舉行紀念活動，並為石門古戰場揭碑，縣長周春米盼以屏東為起點，借鏡傷痛歷史，向世界傳遞追求愛與和平的信念。

宮古島朝貢船1871年回航時遇颱風在南台灣上岸，54名船員卻遭當地原住民殺害，3年後日本以懲凶名義出兵台灣，在今日牡丹鄉石門峽谷與在地排灣族激戰，族人奮勇抵抗，因兵力懸殊造成數百死傷、家園被毀，史稱「牡丹社事件」；清朝事後議和賠償，是涉及台灣原住民族、琉球、中國及日本多方的國際事件。

牡丹社事件距今150年，屏縣府昨辦紀念活動，縣長周春米指1867年美國「羅妹號事件」，當時美方駐福爾摩沙領事李仙得與斯卡羅原住民協議「南岬之盟」和平協定，至1871年琉球漂民的八瑤灣事件，及導致3年後的牡丹社事件，清廷才注意到台灣布防及治理問題。

周春米說，牡丹社事件因語言、文化隔閡誤解而發生，當事人和後裔2005年曾赴宮古島市向遺族表達善意，勇於面對歷史，縣府這次擴大舉辦，主要紀念族人捍衛家園的決心，並向世界傳遞愛與和平的信念。

另「石門之役」發生地石門古戰場，是牡丹及高士佛社人抵禦日軍入侵的所在，去年底登錄為縣定史蹟，縣府昨為史蹟碑揭牌並啟用旅遊資訊站，展開傳統競技、風域祭、國際交流講座及小旅行系列活動。

屏東縣政府 日本 石門

延伸閱讀

影／牡丹社事件150周年 周春米：借鏡歷史傳遞愛與和平

承載原民血淚的牡丹社事件150周年 周春米：擁抱與接納彼此繼續向前走

屏東大學畢典周春米引美國大法官故事 面對失敗的勇氣

鼓勵民眾多喝鮮乳 縣長周春米親自促銷屏東牛乳

相關新聞

高捷車廂全部裝監視器 進度慢挨批

中捷發生隨機砍人事件，大眾運輸安全問題再浮上檯面。高雄捷運目前42列車廂，至今僅4列裝設監視器，市議員陳美雅1年半前質疑...

牡丹社事件150周年…屏東借鏡歷史 傳遞愛與和平

日本1874年以宮古島漂民事件懲凶名義攻台，屏南排灣族人為捍衛家園多人戰死，史稱「牡丹社事件」；時逢150周年，屏東縣政...

社宅偵煙器敏感 煮飯就大響惹怨

高雄近年衝刺社宅興建數量，首座社宅凱旋青樹社宅啟用不到1年，因偵煙器太敏感、容易誤觸，浴室排水設計不良，乾濕分離效果差，...

影／牡丹社事件150周年 周春米：借鏡歷史傳遞愛與和平

1874年5月22日，日本以宮古島漂民事件懲凶名義攻打屏東恆春半島的排灣族，族人浴血抗敵上百人戰死，史稱「牡丹社事件」；...

高雄社宅遭爆煙霧偵測器敏感「煮飯就響」 住戶全傻眼

高雄市首間社會住宅凱旋青樹去年7月開始入住，今年4月發生強降雨造成樓梯間大量漏水，近日有多名住戶抱怨室內消防偵煙器過於敏...

左營果貿社區建設破敗「全為私人地」 議員憂無法改善

高雄果貿社區因圓弧形建築被稱為「小香港」，近年吸引各地觀光客駐足拍照，但1965年完工至今已有多處建設不堪使用，戶外座椅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。