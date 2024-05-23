高捷車廂全部裝監視器 進度慢挨批

中捷發生隨機砍人事件，大眾運輸安全問題再浮上檯面。高雄捷運目前42列車廂，至今僅4列裝設監視器，市議員陳美雅1年半前質疑此事，昨再追進度，高雄市長陳其邁表示已向中央爭取到經費，今年底前所有列車都會裝設。議員白喬茵則痛批，列車裝設監視器是很基本的事，市府跟高捷公司明顯螺絲鬆了。

陳美雅2022年10月曾質詢高捷列車只有2列裝設監視器，當時陳其邁允諾與高捷公司協調所有車廂加裝，至今仍未全部完成安裝，近日中捷爆發砍人事件，陳美雅昨再追進度，陳其邁回覆已爭取到經費，今年底前42列列車都會裝設監視器。

高捷指目前已有4列車廂裝設，每列車3節車廂，含車廂內、駕駛室、對外端共有16個監視器，後續會陸續完成。

市議員白喬茵痛批，高市府跟高捷公司明顯螺絲鬆了，列車裝監視器是很基本的事，除治安因素，裝設監視器也能避免乘客發生意外、糾紛、物品遺失時，無影像佐證，高捷通車16年，市府卻完全不重視這件事。若中捷的事件發生在高雄，因沒有監視器影響，事後易發生爭議。希望市府把錢花在基礎設施上，非只辦華而不實的活動。

高捷公司表示，監視器的影像會傳回行控中心，但實務上無法做到派人監控所有即時影像，影像主要是事件發生後可以馬上調閱，或做為事後保全證據用。若車廂內發生狀況，民眾按警報器，包括司機員在內人員會依SOP來處理。目前法規上並未強制要求一定要裝監視器，但因社會大眾需求，會加速裝監視器期程。