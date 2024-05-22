店家變課後圖書室 讓更多東引學童愛上讀書

東引社區空間「鹹味島合作社」將部分營收回饋社會，今年起推出「課後圖書室」，學生來店裡免費閱讀，讀書時間還能換算成點數兌換獎品，讓更多孩子主動上門讀書。

「鹹味島合作社」負責人蔡沛原今天接受中央社記者訪問表示，課後圖書室由店家自發社會回饋，只要是在地東引國中小學生，課餘時間可借閱店內圖書或寫作業。讀滿1小時得1點，可憑點數換店內飲料或抵用券。店員則兼任家教，輔導小朋友讀書與功課。

蔡沛原說，東引地區住宅多為住商混合，許多家庭1樓是店面兼客廳，孩子缺少獨立閱讀空間，加上近年使用3C時間與日俱增，盼透過課後讀書室，小朋友可以穿過街區，在從家裡來讀書的路上，累積更多珍貴回憶。

舉辦課後讀書室後，店員們認識了更多孩子，恰巧店內現有3名英國藝術家駐村，同學們在與藝術家互動過程中，也能練習英文並培養世界觀。不過，蔡沛原仍強調，雖然提供空間與機會「但培養孩子閱讀仍需家長支持與陪伴」。

蔡沛原也坦言，課後圖書室雖為自發性回饋地方，畢竟東引地區位處離島，店內藏書十分有限，所以計畫對外募集適合小1到國3閱讀書籍，更歡迎各界贊助孩子們讀書獎勵品，讓善的循環可以繼續。

東引國中小家長林先生告訴中央社記者，課後讀書室開辦後，女兒與朋友會互揪主動前往店內圖書，讓他喜出望外，感動孩子成長同時，更感謝「鹹味島合作社」讓孩子們課後多一個去處。