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反對新雞舍建置 屏東新埤鄉建功村民拉布條抗議

中央社／ 屏東縣22日電

養雞業者申請在屏東新埤鄉建功村建置3棟密閉水簾式雞舍，引發當地居民反彈。今天新埤鄉公所與業者會勘用地，約60名村民到場拉布條抗議，盼在第1階段評估就擋下養雞場。

建功村前村長鍾展雄告訴中央社記者「新埤鄉環境已經不能再污染了」，到處都可聞到糞便惡臭，以往鄉民玩水抓魚的水溝，現在沒人敢下水，人口也因環境污染不斷流失，現在全鄉不到1萬人。20幾年前不知如何反制業者進駐，現在若成功阻擋「新埤鄉還有前途」。

抗議行動召集人新埤鄉代葉家宏表示，新埤鄉周圍已經有許多畜牧場，嚴重影響居住環境及生活品質，困擾居民30多年。因此鄉民代表會2019年提案決議，建請鄉公所涵轉屏東縣政府將新埤鄉列為不得申請新建、擴建畜牧場鄉鎮，避免加劇環境惡臭。

新埤鄉公所農業課說，2019年提案後牧場登記證申請還是得照程序走，但縣府尊重地方意見，會由鄉公所初步與業者協商，會勘重點包含農地周邊地下水管制、環保問題等，現場也蒐集抗議民眾意見，以免後續抗爭嚴重導致業者經營困難。

農業課指出，申請牧場登記證有3階段，第1階段會勘後業者若取得許可，後面鄉民即使抗議也難以抵擋。今天業者派1名代表出席會勘，但見鄉民集結抗議沒下車，後續聯繫得知業者考慮申請撤案，1週內會決定並告知鄉公所。

依農業課數據，新埤鄉養雞場約45間、186萬多隻雞；養豬場約30間、7萬7000多頭豬。畜牧業密集集中在萬隆村、建功村，這2村正好也是新埤鄉7個村中人口較密集之處。

屏東縣政府 牧場 養豬場

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