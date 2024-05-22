大鵬灣海洋市集加碼假日煙火秀 重溫2019台灣燈會

屏東黑鮪魚文化觀光季5月4日開跑後，東港漁港黑鮪進貨量不斷加溫，昨天創下203尾上市單日新高，累計近兩千尾，批發均價因量大跌至每公斤314元，東港華僑市場和各海鮮餐廳推出平價鮪魚料理外，大鵬灣國際休閒特區海洋市集將於25、26日登場，上百攤商和歌手輪唱外，假日晚上加碼煙火秀，讓民眾重溫2019台灣燈會在屏東的悸動。

縣府傳播暨國際事務處說，今年在大鵬灣全新打造的海洋市集，邀知名的小人類市集聯名，大鵬灣產業聯盟也共襄盛舉，舞台演出邀到「local天團」玖壹壹、「金曲最佳演唱組合」Crispy脆樂團、「南部專屬」潤少、還有粗大Band、男子漢樂團、知名DJ等多組歌手輪番嗨唱；假日晚上的煙火秀，就在台灣燈會所保留主燈「巨鮪來富」周邊水域，讓民眾重溫台灣燈會在屏東時的悸動。

市集部分，邀請眾多在地品牌和全台風格餐飲與手作品牌，包括「日腸小室」純天然手工糯米腸及蘿蔔糕、「有間章魚燒」精心研發的創意章魚燒、「晃晃咖啡」帶來精心手沖咖啡、還有文創手作「晦澀詩」、「縫雁藝術工作室」以及東港在地「味益鬆品專賣店」、「暖心刈包」等多達百攤市集攤商。

傳播暨國際事務處說，舞台展演和百攤市集外，還有精彩周邊活動，包括以海洋及「梨仔卡」為元素的吸睛打卡點、現場消費滿額抽好禮、受大小朋友喜愛的「鎮DIY手作、黑鮪魚主視覺風格的「寫真巴士拍貼機」，還有搭配沁涼啤酒的海鮮燒烤炸物；另包括在地小旅行、高鐵假期的的系列活動不間斷，6月底由眾星雲集的金曲懷舊之夜壓軸。