高雄樂齡中心AI班 學員自製故事增進爺孫感情
AI時代來臨，高雄三民樂齡學習中心開設「ChatGPT手機基礎、進階班」，讓55歲以上樂齡族學習使用軟體生成床邊故事與孫子增進情感。報名人數踴躍，中心未來將擴大辦理。
67歲黃姓學員告訴中央社記者，為了不與社會脫節，他在社區附近看見中心招生簡報就報名參加，從基礎班一直學習到進階班。
為期數個月課程，讓他更加認識當前數位發展、提升察覺詐騙能力、緊急情況應對方法等，「像是台中捷運傷害事件，AI就可以提供應變方法，對樂齡銀髮族幫助很多」。
黃先生學以致用，藉由「ChatGPT」將孫子去動物園所見所聞融合童話故事，產出符合孩子生活經驗的床邊故事，讓孩子加深認識動物並增添爺孫情感，「他很開心高興，回去北部還會打電話要我再講給他聽」。
高雄市三民區樂齡學習中心發布新聞稿指出，三民區有超過11萬8000名樂齡族，是高雄市內樂齡族最多行政區。中心因應數位時代來臨，今年共開設11門智慧手機操作課程。
中心表示，AI課程由在中心任教超過12年的老師高嘉鴻規劃，教導學員如何透過AI軟體生成床邊故事，可以每天說不同且量身訂做的故事給孩子聽，也可以將自己照片生成各式形象再做成問候卡傳給親朋好友，並了解詐騙集團語音和影像生成術，降低遭詐風險。
和春文教基金會承辦三民樂齡中心已15年，董事長余嬪表示，中心今年有數位、藝文、健康及英日文等課程，還成立3個志工隊，她以同為樂齡族身分，希望大家不設限、充實自己、保持健康活躍並透過學習提升韌性和適應力。
中心指出，高雄目前有38個行政區，各設有1所樂齡學習中心，擁有豐富課程及活動，可供55歲以上長輩免費參與，鼓勵民眾多加利用，創造屬於自己的生命價值與意義。
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