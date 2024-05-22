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澎湖追風音樂節獲肯定 連獲國際4大獎殊榮

中央社／ 澎湖縣22日電

澎管處舉辦的「2023澎湖追風音樂節」整體光環境設計獲得國際肯定，接連獲得國際4項大獎殊榮，讓澎湖再次躍上國際舞台。今秋活動將於8月30日起，為期1個月在觀音亭園區登場。

依觀光署澎湖國家風景區管理處規劃，「2024年澎湖追風音樂燈光節」，將在8月30日登場；為期1個月活動中的每週五晚上，在澎湖觀音亭園區將有國內大咖藝人登台演出。對於今年的音樂和燈光相互結合會擦出什麼樣的火花，也請外界拭目以待，並共襄盛舉別錯過今秋最Chill的音樂品牌活動-澎湖追風音樂燈光節。

澎管處長洪志光表示，「2023澎湖追風音樂節」融合音樂節與燈光藝術，並結合東北季風特色，吸引外地旅客認識澎湖在地文化和環境資源，設計團隊利用全區光環境融合在澎湖著名觀光景點觀音亭休憩園區，克服強大海風環境，成為別具風情的「浪漫光環境」，獲得國際高度肯定。

澎管處新聞稿表示，「2023澎湖追風音樂節」光環境，先後榮獲倫敦設計獎LONDON DESIGN AWARD景觀設計-公共景觀項目「鉑金獎」；美國MUSE國際設計大獎（MUSE Design Awards）概念設計-展覽與活動項目「金獎」；IDA DESIGN AWARDS景觀建築設計/公園和開放空間項目「榮譽獎」；A' Design Awardand Competition燈光作品，以及燈光藝術設計項目「銅獎」等國際4大獎肯定。

澎湖 音樂

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