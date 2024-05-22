金酒盃全國調酒大賽開賽 盼培育台灣國際級調酒選手

金門酒廠攜手中華民國國際調酒協會，今天在高雄林皇宮舉辦「第二屆金酒盃全國調酒大賽」，賽事有來自北中南大專院校與高中職共331組選手報名，主辦單位也提供優渥獎金與培訓制度，提供實習機會給優勝選手，希望培育具有國際競爭力的優秀調酒師。

比賽開始首先由創意調酒表演展開序幕，兩位技藝精湛的調酒師搭配音樂展現高超調酒特技，將酒瓶互相拋接毫無冷場默契十足，展現高超的技巧，主辦單位強調，這項「金酒盃全國調酒大賽」這不僅是一場比賽，也是對夢想與創意的致敬舞台！金酒更提供獎金、獎牌及酒吧實習機會，希冀培育相關系所或有志學生展現專長，在畢業後能順利與所學接軌、讓青春更加精彩

在開幕典禮上金酒公司董事長吳昆璋表示，今年金門酒廠即將迎來72周年，這次調酒大賽特地以「看我72變」為主題，希望透過賽事激發年輕學子對中式白酒的熱情與興趣，用創意解讀中式白酒文化，讓更多年輕人接觸到金門高粱酒的文化底蘊及醇厚風味，拉近年輕族群與金門高粱酒的距離，並期待透過選手們的創意作品、想法、語言來重新呈現中式白酒的文化魅力。

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