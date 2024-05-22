屏東近10年14名鄉鎮長涉貪瀆 收賄賂與回扣最多

屏東縣政府統計近10年有14名鄉鎮長涉貪瀆案件，以收賄賂或回扣為最多，且未設政風機構公所貪瀆發生率為有設置的2.7倍，縣府推動「33鄉廉」計畫等政策，打造廉能城市品牌。

縣府今天舉辦「『廉』手鄉鎮護屏東、打造陽光希望城市」記者會，政風處長王俊凱會中指出，經統計近10年屏東縣鄉鎮長因涉貪瀆案件計有11個鄉鎮、14名鄉鎮長，犯罪態樣以收受或回扣為最多，次為利用職務機會詐取財物及圖利罪，可能原因為鄉鎮市長對於政府採購程序、經費核銷及特支費等規定較不熟悉，易觸犯法律。

王俊凱表示，屏東縣33鄉鎮市中有18個鄉鎮未設政風機構，經統計未設政風機構的鄉鎮公所貪瀆案件發生率約為有設置的2.7倍，為守護優質公務環境，讓公務員放心辦公、民眾及業者安心洽公，近年聯手各鄉鎮市公所推動廉政政策。

其中包含「33鄉廉」計畫，由專任政風人員協助18個未設政風機構鄉公所推動廉政業務，並為使鄉鎮市長熟悉法令規定，跨域結合屏東地檢署及屏東審計室，至各鄉鎮市公所召開首長引領座談會，面對面雙向交流，即時解決辦理業務疑難。

縣府提及，為協助原住民鄉採購案件風險管理，建構跨局處的輔導機制，設置偏遠地區採購業務聯繫平台，透過實地輔導交流、教育訓練等方式，減少採購違失及弊端發生，在翻轉城市更新同時，打造屏東幸福廉能的城市品牌。