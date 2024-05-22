影／牡丹社事件150周年 周春米：借鏡歷史傳遞愛與和平

1874年5月22日，日本以宮古島漂民事件懲凶名義攻打屏東恆春半島的排灣族，族人浴血抗敵上百人戰死，史稱「牡丹社事件」；150年後的今天，縣府邀部落族人、台日官民和美國在台協會代表齊聚事件發生地，啟動紀念系列活動和為石門古戰場史蹟揭碑，縣長周春米盼緬懷、借鏡該段歷史，向世界傳遞追求愛與和平的信念。

1871年，琉球宮古島朝貢船回航時遇颱風在南台灣上岸，54名船員遭原住民殺害，3年後日本以懲凶名義出兵台灣，5月22日在今牡丹鄉石門峽谷與族人發生激戰，族人奮勇守護家園，因武器和兵力懸殊不敵，造成數百死傷、家園被毀，史稱「牡丹社事件」；清朝事後議和賠償，隔年在恆春建城，是涉及台灣原住民族、琉球、中國及日本多方的國際事件，也是改變台灣歷史走向和影響台灣近代史上的重要歷史事件。

「它是影響台灣近代歷史發展的重要事件！」周春米說，1867年美國「羅妹號事件」，當時美駐福爾摩沙領事李仙得與斯卡羅原住民協議「南岬之盟」和平協定，是首次以台灣人民為主體簽署的國際協議，到1871年琉球漂民的「八瑤灣事件」及導致1874年的「牡丹社事件」，也因此事件，清廷才注意到台灣布防及治理問題，1875年興建恆春古城。

她說，牡丹社事件是場因語言、文化隔閡誤解而發生的歷史事件，參與事件的當事人和後裔，以和平為目標，積極促進交流、與理解，牡丹鄉2005年赴日本沖繩縣宮古島市向遺族表達善意，勇於面對歷史，讓人感動，在烏俄、以阿衝突造成全球不安之際，更體認和平的重要，縣府在150周年接手擴大舉辦，紀念族人捍衛家園的決心，並以和平為主訴求，向世界傳遞愛與和平的信念。