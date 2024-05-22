高雄社宅遭爆煙霧偵測器敏感「煮飯就響」 住戶全傻眼

高雄市首間社會住宅凱旋青樹去年7月開始入住，今年4月發生強降雨造成樓梯間大量漏水，近日有多名住戶抱怨室內消防偵煙器過於敏感，警報隨時大響，還有浴廁乾濕分離功能差；議員認為市府、物業公司處理態度消極，住戶沒有與市府的溝通管道，也從未做過意見調查，造成住戶積怨深卻無法投訴，市府回應已積極改善。

「高雄首座社宅凱旋青樹社宅住不到一年，住戶罵聲不斷！」市議員張博洋指出，凱旋青樹每戶住家內部的偵煙器太敏感、容易誤觸，導致住戶不敢開伙、廚房淪為雜物堆，此外浴室排水設計不良，造成乾濕分離效果差，住戶持續反應近一年卻未獲改善，明明能快速解決的問題卻拖延至今，質疑市府處理態度怠慢。

凱旋青樹住戶先前曾向都發局反映偵煙器過於敏感，經常無故大響、影響生活品質；住戶說煮飯時開已用油煙機，仍導致整棟大樓住警器大響，物業公司得知情形後卻無法在半小時內關閉警報，後來只能擅自將部分樓層警報器線路剪斷，住戶還得在社區群組向鄰居道歉，無奈喊「吃個飯得提心吊膽！」社區公告還寫因「沐浴乳香味濃郁」導致警報器響起。

此外，凱旋青樹住戶也反映浴廁排水設計不良，洗澡時水容易溢到室內，張博洋接獲陳情後，都發局回應「住戶毛髮堵塞排水孔」、「已宣導住戶煮飯時應開窗，增加排煙」，但張親自到社宅屋內發現浴廁排水孔排除毛髮後，3分鐘內仍發生溢水，住戶只能在乾濕分離的門擋外放置抹布，連排水孔裝卸過程都相當麻煩。

「這不是嚴重問題，為什麼搞得天怒人怨！」張博洋說市府頻甩鍋稱住戶應自行處理，但排水、偵煙器已明顯無法解決，市府仍不願出面，都發局在5月前未曾發過任何問卷詢問想法，在他強烈要求下，本月9日才首次召開住戶大會，但市府在會後新聞稿中卻隻字未提住戶心聲，反而稱是體恤住戶，企圖混淆外界觀感。

都發局長吳文彥表示，近日會針對凱旋青樹的問題積極解決，並另外再召開一場座談會面對住戶，說明未來溝通管道，全程由他親自主持；副市長林欽榮表示，社宅興建後建置後端系統很重要，包括製作聯絡名冊與LINE，會積極評鑑物業管理公司，「物業公司招標不宜採最低標」，後續硬體設備、雙方溝通平台會一一改善。