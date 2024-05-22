左營果貿社區建設破敗「全為私人地」 議員憂無法改善

高雄果貿社區因圓弧形建築被稱為「小香港」，近年吸引各地觀光客駐足拍照，但1965年完工至今已有多處建設不堪使用，戶外座椅、人行道、活動中心破敗，但因當地屬私人土地，由管委會負責管轄建設，市府無權施作工程，造成建設進度緩步，議員要求市府應主動能納管，進行常態性環境和設施維護。

議員白喬茵今質詢時表示，果貿社區被觀光局列為重要景點，為提升社區觀光價值，即便全區多為私人持分共有土地、非軍方土地，大部分空間如道路、公園皆是供公眾使用，市長陳其邁前年選舉時曾承諾刨鋪道路、改善公園與整體環境，但道路鋪設後卻再無其餘規劃，「市長臉書有果貿社區由下往上的『小香港』畫面，卻不敢公開由上往下拍的畫面？」

白喬茵說，果貿社區有數處戶外座椅變形、樹木生病長瘤、人行道因路樹樹根隆起成波浪狀，街邊更多落葉成堆、無人打理，社區包含果貿里、果惠里、果峰里，是65歲人口比例高於25%數的超高齡社區，平均所得也只有全國一半，當地建設無法符合老人、弱勢友善，住戶也無法負擔改善公共建設的費用。

目前果貿社區在市府規劃下，社區內已有公車行經、停車格、收取停車費、實施拖吊；白喬茵認為，當地既然可配合市長選舉承諾完成鋪路，市府為什麼不能納管進行常態性環境和設施維護，當地道路、人行道、消防設施仍有問題，影響公共安全，連唯一由區公所管理的活動中心也發生頂樓破損，室內漏水壁癌嚴重。

「依國宅條例，國貿社區土地產權非屬高雄市府。」陳其邁表示，果貿社區的建設由當地管委會主責，市府按理無法施作工程，每每當地建設有疑慮，常導致國防部、市府無法確立權責，目前市府已積極出面協調，後續持續與國防部、退輔會協商經費，與當地里長溝通後，針對具急迫性的問題先行施作、做整體改善。

副市長林欽榮表示，果貿社區是早期軍眷宅改建，社區建設管理權則仍是落在管委會，在國民住宅條例退出後，已有撥出一筆管理經費交給管委會，市府目前會針對能處理的事項立即處理，目前社區全體住家均已裝設消防住警器並設消防器具，近日會由都發局做果貿社區總體檢、通盤檢討。