蓮池潭立神秘護龜標示 里長：避免烏龜上岸產卵出車禍

高雄蓮池潭常登上國內外旅遊指南，是高雄的觀光亮點之一，每年春季到夏季，常有烏龜爬上岸產卵，水位高漲時也會有烏龜爬上馬路，烏龜慘遭車輛輾斃事件頻傳，居民相當不捨。左營區尾北里長柯錦德為此向市政府爭取印有烏龜圖案的「烏龜出沒 減速慢行」警示牌，讓烏龜遭路殺的情況大幅改善。

高雄蓮池潭長期被民眾棄養或放生烏龜，經常可看到烏龜在水裡游泳，有時還會爬上岸邊的石頭曬太陽。當地攤商說，烏龜平時不會爬上來，但在雨季期間，蓮池潭水位高漲時，烏龜就可能爬上岸，有時還會在蓮池潭周邊道路看到烏龜緩緩爬行。

高雄一名郭姓警官說，有次在晚間11時許騎機車帶隊巡邏，行經環潭路靠近洲仔北街時，路上突然出現一隻超過30公分的烏龜，他緊急煞車閃避，還差點滑倒，為了避免這隻烏龜被車輛撞到發生車禍，將牠搬上機車腳踏板，送回蓮池潭。

高雄市民陳姓男子說，在蓮池潭周圍慢跑時，曾經看到路上被車輛壓死的烏龜殘骸，「讓人很不忍心」。蔡姓男子說，烏龜是野生動物，難以預測何時會爬到路上，在蓮池潭周邊道路設置警示牌，路過的駕駛看到後會放慢車速，也會特別注意路上是不是有烏龜，能減少與烏龜發生車禍的機會。

「一年至少十多隻烏龜被路殺！」尾北里長柯錦德說，蓮池潭內的烏龜每年4月到6月會從水畔的斜坡爬上岸產卵，有時烏龜找不到沙洲爬到馬路上，甚至會被車輛撞擊死亡，他與里民都有多次救援受傷烏龜或移除被路殺烏龜屍體的經驗。

柯錦德表示，他向市政府反映蓮池潭周邊有烏龜遭路殺的狀況，市府多次派人到現場會勘後，設置警示牌，提醒用路人注意烏龜、減速慢行，降低烏龜遭路殺狀況，但他仍要呼籲汽、機車駕駛，行經環潭路、蓮潭路要放慢速度，「這裡有烏龜出沒，要小心駕駛！」