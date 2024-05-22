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台灣中海拔神秘佳人 密鱗長花柄蘭綻放藤枝遊樂區

中央社／ 高雄22日電

林業及自然保育署屏東分署透過國家森林志工長期監測，近日發現極危物種、台灣特有種蘭科「密鱗長花柄蘭」在藤枝遊樂區綻放，花色為白色帶紅斑，生長中海拔山區，花期在春季。

農業部林業及自然保育署屏東分署發布新聞稿指出，密鱗長花柄蘭由學者葉慶龍2006年在藤枝國家森林遊樂區採集後發表，屬腐生性蘭科的長花柄蘭屬（Yoania），腐生性蘭科缺乏葉綠素無法行光合作用，主要依靠根系周圍共生真菌消化分解土壤腐植質獲取養分。

「密鱗長花柄蘭」花徑約3到4公分，經台灣紅皮書列為國家極危（NCR）物種，無特定生長區域，平常隱身土壤，只在花季時花莖穿出地表，因為植株嬌小加上分布不定，出現地點難以捉摸，最好保護方法就是維持棲地完整。

依據文獻紀錄，「密鱗長花柄蘭」生育環境可能與紅檜人工林有關，藤枝國家森林遊樂區內人工林環境可能因此提供適宜生長條件；區內因位處中海拔山區，終年雲霧繚繞、水氣豐沛，孕育豐富植物種類，其中包含數種蘭科及蕨類植物。

屏東分署引用國立台中教育大學教師專業碩士學位學程助理教授葉川榮對「密鱗長花柄蘭」詮釋指出，「Yoania是一種傳播上高度惰性且不易透過空氣傳播，對生存環境極度嚴苛物種，體現此物種應該在冰河期末期或更早之前，就已經存在台灣本島。台灣何其有幸，可以在中海拔山區見到這美麗又神秘物種，世界其他地點目前絕無僅有」。

森林遊樂區 農業部

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