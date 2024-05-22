快訊

被生活開銷壓得喘不過氣 南韓心理上流階級在消失

國會改革法案立院衝突未歇！周五聽證權再交鋒 公民團體揚言到時見

他嫌Apple Watch續航慘「卻不出蘋果手環」 網曝1關鍵和Garmin差異：所以才耗電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東年度最大就業博覽會將登場 釋1200工作機會月薪上看6.5K

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東地區年度規模最大的就業博覽會將於25日在屏東縣立體育館登場，共60家廠商，提供1200個工作機會。圖／勞動部高屏澎東分署提供
屏東地區年度規模最大的就業博覽會將於25日在屏東縣立體育館登場，共60家廠商，提供1200個工作機會。圖／勞動部高屏澎東分署提供

疫後百業復甦，各行業都面臨人力缺口，屏東地區年度規模最大的就業博覽會將於25日在屏東縣立體育館登場，共60家廠商，提供1200個工作機會，近八成職缺工作地在高屏地區，開出月薪最高上看6.5萬，知名廠商星巴克、海尼根、特力屋和台灣先進酒精公司，也首次在屏東就博會覓在地人才。

勞動部高屏澎東分署說，本次就業博覽會包括製造業、批發零售業、餐飲服務業、長照服務業等產業都到場召募所需人才，雲雀國際、南部化成、家樂福、輝創電子、南仁湖等公司，均開出主管級職缺，包含儲備店經理、財務會計主管、客服部經理等；大江生醫、台利達環保、國軍高雄總醫院屏東分院及昇恆昌公司等，分別開出月薪4萬元以上研發工程師、資訊工程師、約70萬年薪的護理師和月薪6.5萬以上藥師。

除廠商徵才區外，會場還有職訓成果展示區展示高分署創客小棧、AR銲接模擬機及7個職訓單位訓練成果及產品，鼓勵民眾提升就業技能、培養第二專長；就業加值專區提供青年、壯世代就業、婦女再就業、人才資源等最新獎補助資源及諮詢；就業共好區結合屏東地區特色庇護工場、視障按摩和原住民、銀髮人才服務據點展示及體驗活動。

當天特別規畫免費限額證照拍攝、妝髮服務和專人職涯諮詢、履歷健檢，另設置履歷e化區供求職者於現場修改及列印履歷，讓求職者應徵工作更加分；當天有免費接駁車服務，從上午8時半開始在屏東轉運站發車，每15分鐘1班。

屏東縣政府持續推動「青年穩定就業獎助計畫」，鼓勵青年移居屏東及返鄉就業，並穩定就業，符合移居、返鄉及應屆畢業青年者，最高可獲6萬元獎助金；還有鼓勵婦女二度就業，推出「職場新女力─婦出最有力」計畫，提供一對一職涯諮詢服務，並補助在工作相關配備及面試所需服裝儀容支出，每人最高2000元。

屏東縣政府 求職 職缺 青年

延伸閱讀

看見幸福台灣／屏東…國境之南 生機蓬勃

看見幸福台灣／屏東縣長周春米 全人照顧從幼到老

「OKWORK‧畢業季」50+企業北車設攤　月薪平均3萬8起跳

新竹基層警薪水差？ 網熱議竹北房價物價非公務員可負擔

相關新聞

屏東年度最大就業博覽會將登場 釋1200工作機會月薪上看6.5K

疫後百業復甦，各行業都面臨人力缺口，屏東地區年度規模最大的就業博覽會將於25日在屏東縣立體育館登場，共60家廠商，提供1...

流標9次…小琉球垃圾清運 有人投標了

【記者潘欣中／屏東報導】屏東縣琉球鄉公所垃圾清運因9次流標，2月底起累積600噸垃圾，引爆垃圾危機。縣府環保局13日起協...

彌陀海岸 藍色水母螫人…2歲女童送醫無大礙

高雄市彌陀區海岸光廊19日突然出現藍色水母，多名孩童戲水時不慎碰到，感覺像被電到，有名2歲女童因手部紅腫、疼痛，搭救護車...

高市低收戶僅2.6萬？ 議員：低估

高市列冊低收入戶2萬6125人、中低收入戶3萬7399人，議員質詢指低收、中低收資格多年未調整，例如不動產審查標準650...

看見幸福台灣／屏東…國境之南 生機蓬勃

擁有農業與觀光兩大強項的屏東縣，正善用獨一無二的國土資源、族群文化、地景生態、自然資源及農漁特色，注入蓬勃生機，努力發展...

看見幸福台灣／屏東縣長周春米 全人照顧從幼到老

屏東縣長周春米是屏東73年來首位女性縣長，外界對她高度期許，周春米對自己要求更高，擘劃縣政，從女性剛柔並濟、細膩的角度觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。