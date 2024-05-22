屏東年度最大就業博覽會將登場 釋1200工作機會月薪上看6.5K

疫後百業復甦，各行業都面臨人力缺口，屏東地區年度規模最大的就業博覽會將於25日在屏東縣立體育館登場，共60家廠商，提供1200個工作機會，近八成職缺工作地在高屏地區，開出月薪最高上看6.5萬，知名廠商星巴克、海尼根、特力屋和台灣先進酒精公司，也首次在屏東就博會覓在地人才。

勞動部高屏澎東分署說，本次就業博覽會包括製造業、批發零售業、餐飲服務業、長照服務業等產業都到場召募所需人才，雲雀國際、南部化成、家樂福、輝創電子、南仁湖等公司，均開出主管級職缺，包含儲備店經理、財務會計主管、客服部經理等；大江生醫、台利達環保、國軍高雄總醫院屏東分院及昇恆昌公司等，分別開出月薪4萬元以上研發工程師、資訊工程師、約70萬年薪的護理師和月薪6.5萬以上藥師。

除廠商徵才區外，會場還有職訓成果展示區展示高分署創客小棧、AR銲接模擬機及7個職訓單位訓練成果及產品，鼓勵民眾提升就業技能、培養第二專長；就業加值專區提供青年、壯世代就業、婦女再就業、人才資源等最新獎補助資源及諮詢；就業共好區結合屏東地區特色庇護工場、視障按摩和原住民、銀髮人才服務據點展示及體驗活動。

當天特別規畫免費限額證照拍攝、妝髮服務和專人職涯諮詢、履歷健檢，另設置履歷e化區供求職者於現場修改及列印履歷，讓求職者應徵工作更加分；當天有免費接駁車服務，從上午8時半開始在屏東轉運站發車，每15分鐘1班。

屏東縣政府持續推動「青年穩定就業獎助計畫」，鼓勵青年移居屏東及返鄉就業，並穩定就業，符合移居、返鄉及應屆畢業青年者，最高可獲6萬元獎助金；還有鼓勵婦女二度就業，推出「職場新女力─婦出最有力」計畫，提供一對一職涯諮詢服務，並補助在工作相關配備及面試所需服裝儀容支出，每人最高2000元。