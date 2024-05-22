流標9次 小琉球垃圾清運 有人投標了

【記者潘欣中／屏東報導】屏東縣琉球鄉公所垃圾清運因9次流標，2月底起累積600噸垃圾，引爆垃圾危機。縣府環保局13日起協助代清運，鄉公所昨天第10次招標終於有1家環保公司投標，公所將組評審委員會，若資格審查通過，最快1周後簽約清運。

琉球鄉公所垃圾清運招標去年底起無廠商投標，垃圾暫置場累計600噸，因天熱散飄散惡臭，下風處民居苦不堪言，縣長周春米憂心影響居民健康並衝擊觀光旅遊業，指示環保局介入協助，自本月13日起代清運。

鄉公所解釋，環境部原核定補助每噸單價4400元清運費，縣環保局爭取下調高至5千元，是全國離島最高，若6個月內未發包，中央將收回經費。

鄉公所第10次招標昨天上午開標，因採最有利標，僅1家環保公司投票，公所將組評審委員會，需時1周。

縣府環保局說，這次動員400噸貨輪代清運垃圾，1趟可搭載3輛大型垃圾轉運車，每次清運60公噸以上，一周4趟，依可調度的最大航次預估，約半個月後可清運完暫置垃圾，清運期間仍請鄉公所進行場區消毒，並落實垃圾分類工作，避免衍生傳染病及登革熱問題，代清運至廠商接手為止，費用由中央補助清運費中扣除。