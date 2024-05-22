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彌陀海岸 藍色水母螫人

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導

高雄市彌陀區海岸光廊19日突然出現藍色水母，多名孩童戲水時不慎碰到，感覺像被電到，有名2歲女童因手部紅腫、疼痛，搭救護車前往醫院治療。海洋局說，事發後在現場巡視、採集，未發現水母蹤跡，從照片初步研判是僧帽水母，將持續監測海岸公園水域情形。

林姓市民說，她與家人周末去海邊戲水消暑，當天在海岸光廊目擊多名孩童下水後趕緊上岸，小孩跟家長抱怨「被藍色的東西電到，會麻麻的、會痛」，家長趕緊拿礦泉水幫孩子沖水。當天水中出現藍色水母，她拿飲料杯蓋走到淺水處打撈，看起來很像「藍瓶僧帽水母」。

消防局說，有名2歲女童在彌陀區海岸光廊戲水，遭到水母螫傷造成手臂紅腫，送醫治療後無大礙。

海洋局解釋，僧帽水母又稱「葡萄牙戰艦」，國內外都有出現過，4到7月是繁殖期，被螫到的劇痛不輸蜜蜂，毒素可能滲入淋巴結，一旦造成過敏反應，嚴重可能致命，從照片判斷，疑為僧帽水母類，無法判斷是否為藍瓶僧帽水母。

彌陀區漁會推廣主任林宏政說，當地第一次出現這種藍色水母，19日有孩童被螫傷，家長央求服務中心幫忙報案送醫。海洋局主任秘書洪耀庭表示，接獲通報後，持續在現場巡視及用撈網去撈，但都沒有發現水母蹤跡，將持續監測海岸公園水域。

主任 水母

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