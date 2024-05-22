高市低收戶僅2.6萬？議員：低估

高市列冊低收入戶2萬6125人、中低收入戶3萬7399人，議員質詢指低收、中低收資格多年未調整，例如不動產審查標準650萬元多年未變，家戶收入跟子女合併計算不合理，弱勢人口明顯被低估，很多社會邊緣戶無法享受福利資源，拿不到補助孤苦無依，還有人為領便當排隊4小時令人心酸。社會局表示，社會救助法多年未修，會向中央反映地方心聲，也會適時轉介慈善團體協助。

六龜區1名女子為照顧父母移居大林蒲，結婚3次生3個小孩，小孩成年後都不撫養她，導致她住處簡陋不堪，三餐向便利商店或超市乞討即期食品維持溫飽，生活困苦卻無法得到政府補助。

議員吳銘賜服務處每月固定發送愛心便當，他發現，領便當的人愈來愈多，中午11點30分發便當，早上7點就來排隊，讓他看了很心酸。

吳銘賜表示，目前全國低收、中低收人數逾58萬人，占全國總人數約2.5％，相較日韓約15％，台灣比例很低，民間團體估算全國應有12％，約280萬人收入低於標準才合理，等同全國約220萬人沒有政府福利支援，這些得不到照顧的人變成邊緣戶，生活很困苦。

吳銘賜認為，審核應依人口計算家戶所得、滿16歲設基本工資虛擬收入、人籍合一，否則戶籍在台北人在高雄工作，房東不願意給房客遷戶口，無法在高雄申請福利身分。

美濃合和里里長林作松表示，以往邊緣戶以無法工作的長者居多，孩子結婚生子，薪資無法扶養鄉下長輩，他常幫忙找公益團體或個人捐款贊助，這幾年離婚率高，有些單親爸爸或媽媽離婚後，卻因為前夫、前妻有工作，不符資格申請中低收入而變成邊緣戶，案例逐年增加。

社會局長謝琍琍說，社會救助法已多年未修訂補助標準，目前衛福部正研議修正中，已針對人籍合一及財產計算標準進行調整，希望把需要幫助的人放進去。