聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市低收戶僅2.6萬？議員：低估

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰蔡世偉／高雄報導

高市列冊低收入戶2萬6125人、中低收入戶3萬7399人，議員質詢指低收、中低收資格多年未調整，例如不動產審查標準650萬元多年未變，家戶收入跟子女合併計算不合理，弱勢人口明顯被低估，很多社會邊緣戶無法享受福利資源，拿不到補助孤苦無依，還有人為領便當排隊4小時令人心酸。社會局表示，社會救助法多年未修，會向中央反映地方心聲，也會適時轉介慈善團體協助。

六龜區1名女子為照顧父母移居大林蒲，結婚3次生3個小孩，小孩成年後都不撫養她，導致她住處簡陋不堪，三餐向便利商店或超市乞討即期食品維持溫飽，生活困苦卻無法得到政府補助。

議員吳銘賜服務處每月固定發送愛心便當，他發現，領便當的人愈來愈多，中午11點30分發便當，早上7點就來排隊，讓他看了很心酸。

吳銘賜表示，目前全國低收、中低收人數逾58萬人，占全國總人數約2.5％，相較日韓約15％，台灣比例很低，民間團體估算全國應有12％，約280萬人收入低於標準才合理，等同全國約220萬人沒有政府福利支援，這些得不到照顧的人變成邊緣戶，生活很困苦。

吳銘賜認為，審核應依人口計算家戶所得、滿16歲設基本工資虛擬收入、人籍合一，否則戶籍在台北人在高雄工作，房東不願意給房客遷戶口，無法在高雄申請福利身分。

美濃合和里里長林作松表示，以往邊緣戶以無法工作的長者居多，孩子結婚生子，薪資無法扶養鄉下長輩，他常幫忙找公益團體或個人捐款贊助，這幾年離婚率高，有些單親爸爸或媽媽離婚後，卻因為前夫、前妻有工作，不符資格申請中低收入而變成邊緣戶，案例逐年增加。

社會局長謝琍琍說，社會救助法已多年未修訂補助標準，目前衛福部正研議修正中，已針對人籍合一及財產計算標準進行調整，希望把需要幫助的人放進去。

便當 結婚

延伸閱讀

高雄紐澤西護欄害騎士喪命 議員控市府過失殺人追究水利局責任

回響／高市道路舊標線磨除不完全 交通局：避免破壞道路

申請土地使用分區證明 高市整合網路平台3分鐘取件

高市原民會辦市集 阿布斯化身銷售員促銷香甜水蜜桃

相關新聞

高市低收戶僅2.6萬？議員：低估

高市列冊低收入戶2萬6125人、中低收入戶3萬7399人，議員質詢指低收、中低收資格多年未調整，例如不動產審查標準650...

彌陀海岸 藍色水母螫人

高雄市彌陀區海岸光廊19日突然出現藍色水母，多名孩童戲水時不慎碰到，感覺像被電到，有名2歲女童因手部紅腫、疼痛，搭救護車...

流標9次 小琉球垃圾清運 有人投標了

【記者潘欣中／屏東報導】屏東縣琉球鄉公所垃圾清運因9次流標，2月底起累積600噸垃圾，引爆垃圾危機。縣府環保局13日起協...

金廈小三通班班客滿 X光機「操太兇」故障影響200人

金廈小三通從去年1月7日復航後，搭乘人數屢創新高，近期幾乎班班客滿，每天的往返搭乘人數約為3300至3400人，水頭碼頭...

金門縣長陳福海明主持「與鄉親有約」 聽取建言、受理陳情

為加強為民服務、主動了解民眾需求，金門縣政府將於明（22）日下午3時至4時30分在於縣府大禮堂舉行「縣長與鄉親有約」活動...

屏東歷史場域碰撞嘻哈文化 南島嘻樂園屏菸假日熱力登場

嘻哈文化逐漸躍上主流，屏東邁入第2屆的「南島嘻樂園」，25、26日將在屏菸1936文化基地熱力登場，透過排舞賽事、音樂派...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。