看見幸福台灣／屏東縣長周春米 全人照顧從幼到老

屏東縣長周春米是屏東73年來首位女性縣長，外界對她高度期許，周春米對自己要求更高，擘劃縣政，從女性剛柔並濟、細膩的角度觀察民意需求，上任一年多，她表示，將持續推動「重大交通建設」、「產業強化」和「全人照顧」三層面，建構從幼到老的照顧網絡。

「屏東多向度，從基礎做起」，周春米說，重大交通建設持續爭取，規畫「一捷、二鐵、三快速」，以「區域串連」概念，軌道運輸極力向中央爭取高捷延伸屏東、高鐵屏東站設置、恆春觀光鐵路建置，強化和西部其他城市連結。在快速道路網絡建置，屏北、屏中和屏南皆有快速道路規畫，讓南北來往暢通無阻。

屏東縣幸福政策

屏東面臨人口老化，如何留住青年是一大挑戰，周春米說，積極升級屏東產業多元性，以科技加速產業轉型，包括屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區、屏東運動休閒園區、六塊厝產業園區與屏東市殺蛇溪以南工業區。

周春米日前訪美參加全球最大2024太空衛星展「Satellite 2024」，向參展的台灣廠商和國際太空業者招商。周春米說，屏東有發射火箭得天獨厚的地理優勢，加上屏東科學園區是台灣首座以先進太空領域為產業主軸科學園區，「投資屏東正當時」。周春米展現女性施政細膩，重視「全人照顧」，她說，照顧長者和兒童也是照顧青壯年，減輕中生代向上照顧長輩、往下養育幼兒的生活壓力。

周春米說，她上任後成立長照處，將老福機構業務整併，成立住宿機構單一窗口。家中疑似失智長輩，長照處整合屏東11家醫院加入失智共照中心，提供一條龍就醫，交通接送與就醫補助，建置全台數量第一、共六處失智團體家屋。

周春米說，幸福指數不能只建構在硬指數，要回歸幸福感的營造，她她帶領縣府團隊用「三最」-最強創意、最高效率與最大服務，打造安居樂業的屏東。