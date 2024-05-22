看見幸福台灣／屏東…國境之南 生機蓬勃

擁有農業與觀光兩大強項的屏東縣，正善用獨一無二的國土資源、族群文化、地景生態、自然資源及農漁特色，注入蓬勃生機，努力發展成為各方人才安居樂業的好故鄉。

屏東縣府去年底舉辦「2023半島青年創生論壇」，以恆春半島為活動場域，共同探索地方特色產業DNA，思考如何讓國境之南走出一條獨有的特色之路。

論壇開放報名後反應熱烈，湧入近300位來自各地民眾響應報名，有在地店家、返鄉青農、科技從業者、地創團隊等，甚至有遠從台北前來的學員一同參與盛事。為期兩天一夜的活動透過大師論壇、創生走讀及青年交流之夜等不同環節，分享彼此在地方創生的經驗，以及與會者共同為這片土地打造新里程，實踐共創共好的理念。

屏東幸福座標

其中，亮點之一的創生走讀，共規劃三個主題路線，帶領學員們深入探索恆春半島的自然景觀和人文風貌，並了解在地產業發展現況，有東源部落探尋、牡丹里山根經濟參訪及溫泉街社區漫步，透過實際走訪體驗，展現地方創生始從人與地方的連結出發。

屏東縣勞動暨青年發展處長李雨蓁表示，恆春半島擁有豐富的自然資源和人文底蘊，新與舊之間共存交錯，凝聚成一股創新的能量，更是地方創生的理想場域，希望透過論壇鼓勵更多青年投入地方創生，為家鄉貢獻心力，與青年一同著眼未來，為屏東的發展擘劃出新方向。

政府統計數據、民意調查結果

「2023年縣市幸福指數大調查」中，屏東縣在政府統計數據、民意調查結果均為全台第17，幸福指數以總分40.51分，排名第18。幸福座標位於政府統計數據、民意調查結果皆弱縣市區。其中，政府統計數據部分，縣市排名第17。各指標中，以「平均每人居住面積」表現較好，為全台第九。不過，零歲平均餘命部分表現較弱，全台第19名。

民意調查結果部分，縣市排名第17。各指標中，「社會聯繫滿意度」表現較好，居全台第八名。不過，屏東縣民對「工作狀況滿意度」偏低，「工作生活平衡滿意度」也待加強。