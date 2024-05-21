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洗衣廠、食品冷凍廠偷排廢水廢油 高市府依法開罰

中央社／ 高雄21日電
高雄市政府環保局近期接獲民眾陳情，指茄萣區涵口圳添志橋旁涵洞有灰白色廢水，經稽查員蒐證，發現廢水來源為附近洗衣工廠私設暗管排放，將依法開罰、限期改善。（高市環保局提供）中央社
高雄市政府環保局近期接獲民眾陳情，指茄萣區涵口圳添志橋旁涵洞有灰白色廢水，經稽查員蒐證，發現廢水來源為附近洗衣工廠私設暗管排放，將依法開罰、限期改善。（高市環保局提供）中央社

高市環保局近期發現茄萣區涵口圳添志橋旁涵洞有灰白色廢水及黑色廢油污，經蒐證發現廢水為附近洗衣廠私設暗管排放，廢油則是食品冷凍廠疏漏排放，將分別開罰限期改善。

高雄市政府環保局近期接獲民眾陳情，茄萣區涵口圳添志橋旁涵洞有灰白色廢水及黑色廢油污排放，經稽查員蒐證，發現灰白色廢水來源為附近一處列管洗衣工廠私設暗管排放；廢油則為附近一處食品冷凍廠，拆除重油貯槽未妥善收集，致疏漏至廠外所致。

環保局人員14日會同「環境部環境管理署南區環境管理中心」聯合稽查，發現洗衣工廠廠內地下貯槽，經投放藍色追蹤劑後，確認廢水由私設暗管排出，嚴重污染二仁溪，且業者已於今年2月29日遭查獲繞流排放洗衣廢水，此次因民眾舉發再度查獲廠方自未經許可管線繞流排放洗衣廢水，已屬累犯，將待後續採樣水質檢測結果，依法加重裁處罰鍰。

此外，環保局15日再度查獲一處冷凍工廠，因拆除廠內鍋爐及重油貯槽，未抽乾殘留重油，致疏漏至廠外道路側溝，污染周圍水體，且未於污染事件發生後3小時內，通知環保局及採取緊急應變措施，將依水污法第28條疏漏規定裁處，並要求業者於3天內完成油污清理。

環保局蒐證完畢後，將分別依違反水污染防治法第18-1條繞流排放，以及第28條疏漏規定，各裁處新台幣6萬元至2000萬元，以及1萬至600萬元罰鍰，並命業者立即停止排放，限期改善。

水質 涵洞 環保局 高雄市

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