金門縣長陳福海明主持「與鄉親有約」 聽取建言、受理陳情

為加強為民服務、主動了解民眾需求，金門縣政府將於明（22）日下午3時至4時30分在於縣府大禮堂舉行「縣長與鄉親有約」活動，由縣長陳福海帶領縣府團隊聽取鄉親建言、受理陳情等，希望透過每月與鄉親雙向溝通互動，掌握縣民的需求和反饋，讓縣府有機會一一檢視，持續精進施政，抱持以民為本，使政府能更好地為人民服務。

「百姓的小事就是政府的大事」，縣長陳福海上任後重啟「縣長與鄉親有約」活動，建構直接與民眾面對面之溝通機制，主動發掘問題，拉近與民眾之距離，藉此凝聚民眾向心力，促進縣政建設之推展。

陳福海強調，每個月舉辦「縣長與鄉親有約」活動，是為了讓民眾「找得到縣長」，能夠有方便的管道直接向縣府、縣長反映問題，進而讓縣府協助民眾解決問題。陳福海說，民眾陳情的任何問題，縣府都要面對，陪民眾一起找方法。若法令允許可以做的，便可想方設法、幫忙民眾解決，但若礙於法令規定、目前窒礙難行的，也請局處跟民眾解釋清楚，並協助向中央反映是否能夠修法。

陳福海表示，希望縣府局處首長及基層同仁，要站在老百姓的角度想，今天如果自己是百姓，遇到問題需要政府幫忙解決，希望政府拿出什麼態度，要用自己希望遇到的態度來面對百姓，讓民眾感受到政府的誠意。