承載原民血淚的牡丹社事件150周年 周春米：擁抱與接納彼此繼續向前走

1874年，日本以宮古漂民事件懲兇名義出兵攻台，屏東南排灣族人為保衛家園多人戰死，史稱「牡丹社事件」；今年時逢150周年，縣長周春米今邀族人後代為明起展開系列紀念活動宣傳，她說，該事件因不同民族、語言與文化的隔閡造成傷痕，時至今日已轉化為力量和勇氣，也讓雙方後代子孫學會相互理解包容，共同守護愛與和平。

縣府今天邀請牡丹鄉長潘壯志、部落族人代表說明紀念活動的意義，在高士部落靈媒張順枝祈福及高士古謠傳唱隊悠揚的古歌謠「懷念」聲中，遙想當年；族人後代的高加馨就讀台南師範學院鄉土文化研究所時，曾就社群的歷史與文化軌跡做田野調查，她認為在讓族人悲痛的事件中重新找回歷史記憶，是緬懷先人英勇抗戰的精神，後代子孫可學習祖先捍衛家園的堅韌意志外，更期許不同民族間都能彼此理解、彼此尊重。

1867年恆春半島發生美國商船「羅妹號」事件，當時美駐福爾摩沙領事李仙得與斯卡羅原住民協議「南岬之盟」和平協定；事件發生後4年，琉球宮古島民遇船難漂流到八瑤灣，因誤解遭原住民高士佛和牡丹社人殺害54人，進而導致3年後的牡丹社事件；周春米說，兩起事件都是影響台灣的重要歷史事件，雖因語言、文化隔閡而產生衝突誤解及歷史傷痕，卻也為日後文明世界帶來相互尊重與交流的契機，誠實面對歷史，了解事件真相，擁抱與接納彼此，才能繼續往前走。

周春米也分享去年受邀參加周年紀念，當時的場面令她震撼與感動，不僅所有族人將紀念活動列為重要大事，鄉公所更在2005年勇敢跨出第一步遠赴日本沖繩，尋求真相與和平；牡丹社事件歷史的河流走到現在，不僅改寫了近代東亞的政治局勢，更成為屏東美麗的大花園，每人都自信地將牡丹風華與華麗，大方地展現出來。

縣府說，縣府及牡丹鄉公所均投入復振、再造及保存當時的歷史現場，或透過製作影音或書籍出版品，讓族人和大眾了解重大歷史事，像公所2004年舉辦學術研討會，2005年赴日本沖繩縣宮古島市向琉球遺族表達善意、尋求和平，2007年與宮古島分別在牡丹鄉「牡丹社事件紀念公園」及宮古島「釜峰公園」立下「愛與和平」的紀念碑石，碑石基上有雙方共飲連杯酒的石像，希望喚醒世人對歷史事件的理解與重視，化解過去的傷痛，讓愛與和平永存。