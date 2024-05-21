快訊

通勤族注意！7縣市「大雨特報」 恐一路下到晚上

iPhone SE 4明年登場！「蘋果最親民iPhone」價格外洩 可能不再便宜了

立院大場面...6成5網友不挺民進黨 綠委負面聲量暴增

屏東歷史場域碰撞嘻哈文化 南島嘻樂園屏菸假日熱力登場

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
「南島嘻樂園」25、26日在屏菸1936文化基地熱力登場，透過排舞賽事、音樂派對、舞蹈課程、文化講座，將嘻哈文化以更平易近人的形式分享大眾。圖／屏東縣文化處提供
「南島嘻樂園」25、26日在屏菸1936文化基地熱力登場，透過排舞賽事、音樂派對、舞蹈課程、文化講座，將嘻哈文化以更平易近人的形式分享大眾。圖／屏東縣文化處提供

嘻哈文化逐漸躍上主流，屏東邁入第2屆的「南島嘻樂園」，25、26日將在屏菸1936文化基地熱力登場，透過排舞賽事、音樂派對、舞蹈課程、文化講座，將嘻哈文化以更平易近人的形式分享大眾；縣文化處說，選在屏菸，讓歷史場域與嘻哈文化碰撞，延展出街頭文化藝術的不同樣貌，讓屏菸成為各種藝術齊聚、交流的空間。

縣府文化處表示，隨著嘻哈文化逐漸躍上主流，除了在2月間舉辦的大武門音樂祭，今年與屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會合作的「南島嘻樂園」系列活動，將以嘻哈四大元素─舞蹈、DJ、饒舌、塗鴉，結合街舞battle賽事、饒舌及排舞賽事、音樂派對、舞蹈課程、文化講座等，將嘻哈文化與大眾分享。

文化處說，首場活動「跳舞吧！屏東」，邀10位知名師資，以輕鬆上手方式，進行HIP HOP、LOCKING、WAACKING等街舞課程教學，並由專業舞者進行南島舞短視頻舞蹈教學，讓民眾現場學習後錄製成短影音，上傳個人臉書、IG秀舞技，另也安排運動知識相關的靜態課程， 不限年齡，老少都能一習，打造全齡參與的舞蹈派對。

各種嘻哈元素的賽事、課程、藝文展覽及精彩演出外，活動當天還推出多元餐飲市集，民眾參與活動有機會獲得100元的市集兌換券。部分講座及賽事名額有限，可提前至活動網頁報名，歡迎民眾前來體驗一場大滿貫的嘻哈旅程，活動資訊請至屏菸官網、臉書查詢。

「南島嘻樂園」25、26日在屏菸1936文化基地熱力登場，透過排舞賽事、音樂派對、舞蹈課程、文化講座，將嘻哈文化以更平易近人的形式分享大眾。圖／屏東縣文化處提供
「南島嘻樂園」25、26日在屏菸1936文化基地熱力登場，透過排舞賽事、音樂派對、舞蹈課程、文化講座，將嘻哈文化以更平易近人的形式分享大眾。圖／屏東縣文化處提供

屏東縣 派對 音樂

延伸閱讀

證交所走入高雄嘻哈演唱會 提醒年輕人小心投資詐騙

影／消防員穿25公斤裝備挑戰16蹲 笑喊：有運動到

屏東青農與大學同學創品牌 返鄉克服萬難種出精品洋香瓜

鼓勵民眾多喝鮮乳 縣長周春米親自促銷屏東牛乳

相關新聞

離島最高垃圾清運費卻等嘸廠商…小琉球第10次招標 今傳來好消息

屏東縣琉球鄉公所垃圾清運因9次流標，2月底起累積600噸垃圾，引爆垃圾危機，為解燃眉之急，縣府環保局13日起協助代清運，...

屏東歷史場域碰撞嘻哈文化 南島嘻樂園屏菸假日熱力登場

嘻哈文化逐漸躍上主流，屏東邁入第2屆的「南島嘻樂園」，25、26日將在屏菸1936文化基地熱力登場，透過排舞賽事、音樂派...

騎士撞高港聯外通道護欄亡 家屬質疑道路設施失當警回應了

高雄陳姓機車騎士3月19日撞上前鎮區新生路紐澤西護欄，傷重送醫不治，家屬質疑相關道路設施造成騎士自撞死亡。高雄市警交通大...

高雄興達港魚市老舊「共食區髒亂」挨轟 中央承諾改善

高雄興達港因近海捕撈漁業和養殖漁業發達，港邊的魚市場週末時吸引觀光人潮，但市場硬體設備老舊、沒有遮陽棚、共食區髒亂狹小等...

高雄紐澤西護欄害騎士喪命 議員控市府過失殺人追究水利局責任

高雄市前鎮區新生路3月19日晚間發生自撞死亡車禍，25歲陳姓男子騎機車撞上封閉車道的紐澤西護欄送醫不治。議員吳銘賜追查發...

致命劇毒藍色僧帽水母突現高雄彌陀海岸 2歲女童被螫傷！

高雄市彌陀區海岸光廊19日突然出現藍色水母，有孩童戲水時不慎碰到，「感覺像是被電到，好痛」，其中一名2歲女童因手部紅腫、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。