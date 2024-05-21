屏東歷史場域碰撞嘻哈文化 南島嘻樂園屏菸假日熱力登場

嘻哈文化逐漸躍上主流，屏東邁入第2屆的「南島嘻樂園」，25、26日將在屏菸1936文化基地熱力登場，透過排舞賽事、音樂派對、舞蹈課程、文化講座，將嘻哈文化以更平易近人的形式分享大眾；縣文化處說，選在屏菸，讓歷史場域與嘻哈文化碰撞，延展出街頭文化藝術的不同樣貌，讓屏菸成為各種藝術齊聚、交流的空間。

縣府文化處表示，隨著嘻哈文化逐漸躍上主流，除了在2月間舉辦的大武門音樂祭，今年與屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會合作的「南島嘻樂園」系列活動，將以嘻哈四大元素─舞蹈、DJ、饒舌、塗鴉，結合街舞battle賽事、饒舌及排舞賽事、音樂派對、舞蹈課程、文化講座等，將嘻哈文化與大眾分享。

文化處說，首場活動「跳舞吧！屏東」，邀10位知名師資，以輕鬆上手方式，進行HIP HOP、LOCKING、WAACKING等街舞課程教學，並由專業舞者進行南島舞短視頻舞蹈教學，讓民眾現場學習後錄製成短影音，上傳個人臉書、IG秀舞技，另也安排運動知識相關的靜態課程， 不限年齡，老少都能一習，打造全齡參與的舞蹈派對。