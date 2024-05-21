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高雄興達港魚市老舊「共食區髒亂」挨轟 中央承諾改善
高雄興達港因近海捕撈漁業和養殖漁業發達，港邊的魚市場週末時吸引觀光人潮，但市場硬體設備老舊、沒有遮陽棚、共食區髒亂狹小等問題引發詬病，立委邱志偉為此爭取經濟部1300萬全額補助，施作環境工程將其一併改善，預計今年底動工，明年暑假前完工，也會與攤商溝通施工期程，將衝擊減到最低。
興達港漁市在2013年由高雄市政府經濟發展局輔導、合法設置，每逢週末都會湧現觀光人潮，民眾慕名吃現撈海鮮，但市場許多設施使用時間久、待更新，且建築老舊、部分攤商環境不甚整潔，沿途沒有遮陽帆布，遊客必須頂著艷日逛街，另外共食區環境髒亂、空間狹小，許多人擠在桌椅內進食，種種硬體引發負評，經濟部商業發展署已核定1300萬做改善環境工程。
高市經發局指出，商業發展署服務發展組核定全額補助經費，針對魚市攤販招牌統一設置，讓民眾更容易辨識，也認同漁市場在下午營業有增設遮陽帆布的必要性，並改善共食區環境問題，目前已展開設計作業，並會與市場攤商座談，溝通施工期程，將業者衝擊減到最低，預估今年底動工，明年暑假前完工。
邱志偉強調，漁業署正在興達港旁新建水產加工及冷鏈物流中心，將在地捕撈或養殖的眾多漁獲，經過三清處理後再急速冷凍，商品新鮮、保存方便也能長途運輸，未來漁產品供應將更多元；另外國家海洋研究院的船模實驗室、BOT興建的修造船廠都陸續啟動工程，後續漁市場改善工程完工，購買環境更舒適，將會帶動更多買氣湧入。
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