離島最高垃圾清運費卻等嘸廠商…小琉球第10次招標 今傳來好消息

屏東縣琉球鄉公所垃圾清運因9次流標，2月底起累積600噸垃圾，引爆垃圾危機，為解燃眉之急，縣府環保局13日起協助代清運，鄉公所第10次招標今天上午開標，喜見一家環保公司投標，是採最有利資格標，公所將組評審委員會開會審查，需時1周；縣環保局說，代清運將至廠商接手為止，費用將由中央補助清運費中扣除。

依據地方制度法及廢棄物清理法規定，廢棄物清運為地方鄉鎮市公所權責工作，但琉球鄉公所的招標自去年底就無廠商投標，今年2月23日上一個清運案結束後，仍無廠商投標，垃圾暫置場累計600噸，因天熱散飄散惡臭，下風處民居苦不堪言，縣長周春米憂心影響居民健康並衝擊觀光旅遊業，指示環保局介入協助，自13日起代清運。

環境署原核定補助每噸單價4400元清運費，在縣環保局爭取下已調高至5000元，是全國離島最高，若6個月內未發包，中央將收回經費；鄉公所第10次招標在今天上午開標，因採最有利標，唯一一家投標的環保廠商，公所將組評審委員會，若資格條件通通週審查，最快一周後簽約開始清運。

縣府環保局說，這次動員400噸貨輪1趟可搭載3輛大型垃圾轉運車，每航次清運垃圾量60公噸以上，一周4趟，依可調度的最大航次預估，約半個月後可清運完暫置垃圾，清運期間仍請鄉公所進行場區消毒，並落實垃圾分類工作，避免衍生傳染病及登革熱問題，代清運將至廠商接手為止，費用將由中央補助清運費中扣除。