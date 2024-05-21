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林鐵將全線通車 推阿里山柴油火車造型紀念酒

中央社／ 嘉義縣21日電

繼「眠月啤酒」及「沼平櫻啤酒」2款聯名啤酒後，阿里山林鐵及文資處近日與酒廠異業結合推出「一路長紅阿里山DL-25柴油火車造型紀念酒」，炒熱林鐵即將全線通車話題。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱告訴中央社記者，搭配阿里山林業鐵路7月將全線通車話題，明天開賣「一路長紅阿里山DL-25柴油火車造型紀念酒」。

周恆凱說，林業及文資處111年與東酒藏文創公司合作推出「21號Shay蒸汽火車110週年造型紀念酒」頗受好評，今年再度推出火車造型紀念酒，並與金門酒廠聯名。

周恆凱指出，紀念酒瓶外觀為阿里山林鐵DL-25號柴油機車，採用精品工藝手法，將車殼與車體酒瓶分開製作，內裝58度金門高粱，每組售價新台幣5680元。DL-25號柴油機車1969年從日本引進，是阿里山林鐵第三代柴油機車。

周恆凱指出，先前林鐵與文資處也與台灣菸酒公司合作推出「眠月啤酒」及「沼平櫻啤酒」2款聯名啤酒，目前累計推出4款酒。

林鐵與文資處表示，自110年8月訂定品牌授權作業要點，就商標、著作財產權及其他智慧財產權授權開發製作產品，迄今授權19件，藉此拓展機關品牌及推廣行銷，異業合作開創多元面貌，拓展不同領域客群。

阿里山林鐵58公里處民國98年莫拉克風災崩坍中斷，104年完成復建並預定年底全線通車，但同年9月杜鵑颱風又造成路線崩坍55公尺。110年1月於崩坍處新建42號隧道，今年5月17日峻工，7月1日將恢復全線通車。

火車 金門 阿里山

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