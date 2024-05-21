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牡丹社事件150週年 紀念活動反思尊重多元重要性

中央社／ 屏東縣21日電

今年是牡丹社事件150週年，屏東縣政府將啟動石門古戰場史蹟碑揭牌、國際交流講座等系列紀念活動，縣長周春米今天表示，不只對歷史事件回顧，更反思尊重多元文化重要性。

縣府今天邀請牡丹鄉長潘壯志、部落族人代表牡丹國小主任高加馨共同說明牡丹社事件紀念活動意義，在高士部落靈媒張順枝vuvu祈福儀式，及高士古謠傳唱隊悠揚的傳統歌謠聲中，遙想當年。

周春米會中表示，今年3月間她率團訪美為屏東未來發展太空產業取經，也特別參訪了美國國會圖書館，親睹台灣與美國第1次訂立國際約定，也是第1次以台灣人民為主體簽署的國際協議「南岬之盟」相關文件。

周春米說，舉辦紀念活動不只是回顧歷史事件，更是反思尊重多元文化的重要性，在歷史洪流中追求和平，勇敢向前走。

高加馨攻讀研究所時，曾針對牡丹社群的歷史與文化軌跡調研。她表示，重新找回牡丹社事件的歷史記憶，緬懷先人英勇抗戰的精神，讓後代子孫可以學習祖先捍衛家園的堅韌意志，更期許未來不同民族間都能彼此理解、彼此尊重。

今年是牡丹社事件發生150週年，縣府設計以「PEACE／和平」及「Marasudj／團結合作」為核心，主視覺元素皆取材自排灣族圖騰、石門天險地形地貌及族語，祈願天地無烽火，願永世皆太平；明天起舉辦一系列紀念活動，包括石門古戰場縣定史蹟碑揭牌、傳統競技活動、風域祭、國際交流講座、小旅行等。

周春米 屏東縣政府 石門

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