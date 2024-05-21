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高雄紐澤西護欄害騎士喪命 議員控市府過失殺人追究水利局責任

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市前鎮區新生、新衙路口在3月19日晚間發生死亡車禍，議員吳銘賜質疑滯洪池施工廠商方便工程車出入而挪動護欄，導致機車騎士反應時間不足撞上護欄。圖／吳銘賜服務處提供
高雄市前鎮區新生、新衙路口在3月19日晚間發生死亡車禍，議員吳銘賜質疑滯洪池施工廠商方便工程車出入而挪動護欄，導致機車騎士反應時間不足撞上護欄。圖／吳銘賜服務處提供

高雄市前鎮區新生路3月19日晚間發生自撞死亡車禍，25歲陳姓男子騎機車撞上封閉車道的紐澤西護欄送醫不治。議員吳銘賜追查發現，新生滯洪池施工廠商為求出入方便，將護欄前挪10公尺，交通指引及夜間照明不足，1個月發生兩起車禍，死者家屬指控市府過失殺人。市長陳其邁表示，將由秘書長邀水利局、法制局、廠商與家屬協商，根據交通鑑定原因協調，不會迴避該負責任。

議員吳銘賜今天在議會總質詢指出，新生路上的紐澤西護欄放置多年，欠缺夜間照明與交通指引，死亡事故後家屬登門陳情，調閱Google街景圖發現，2017年、2020年及2024年3月20日的情境不同，紐澤西護欄被人往前挪動10公尺，疑為市府發包的新生滯洪池廠商所為，挪動水泥護欄方便工程車出入。

吳銘賜說，明明漁港路也可以走，為何工程車非要從新生路出入不可，除3月19日事故外，2月29日也有另名20歲年輕人摔斷腿，陳姓死者父親不甘願陳情，有意告市府過失殺人。

「25歲剛要打拚事業，報答父母，這樣離開讓人心痛！」吳銘賜說，事故地點晚上沒有警示標誌，水泥護欄像銅牆鐵壁，撞上去沒死也半條命，事發2個月廠商未關心慰問，市府不能置身事外。

市長陳其邁表示，他的心情跟吳議員一樣沉重，會拜託秘書長邀水利局、法制局、廠商與家屬協商，責任鑑定不能迴避，要釐清包商、水利局責任或當時交通情況。陳其邁說，他還不了解車禍鑑定原因，臨時交維部分還是一些必要條件須符合，國賠前可先協調，會根據交通鑑定原因先來協調。水利局長蔡長展說，已請主管慰問，會同廠商積極處理。

高雄市前鎮區新生、新衙路口在3月19日晚間發生死亡車禍，議員吳銘賜調閱街景圖發現，紐澤西護欄原本距離路口還有10公尺緩衝空間，但在包商挪動後造成無辜年輕人喪命。記者徐白櫻／翻攝
高雄市前鎮區新生、新衙路口在3月19日晚間發生死亡車禍，議員吳銘賜調閱街景圖發現，紐澤西護欄原本距離路口還有10公尺緩衝空間，但在包商挪動後造成無辜年輕人喪命。記者徐白櫻／翻攝

水利局 陳其邁

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