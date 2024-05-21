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一顆賣650元 青農種出高檔洋香瓜

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東科技大學農園生產系畢業25歲丁子爗創立屏町農場，在屏東市郊種洋香瓜。記者劉星君／攝影
屏東科技大學農園生產系畢業25歲丁子爗創立屏町農場，在屏東市郊種洋香瓜。記者劉星君／攝影

屏東科技大學農園系畢業的丁子爗與同學張嘉容4年前一起創立屏町農場，在屏東市郊栽培各類洋香瓜，種出1顆650元精品級阿露斯洋香瓜。屏東天氣酷熱，還有午後雷陣雨，栽培過程充滿挑戰。他說，從小就愛吃洋香瓜，希望讓大家在台灣可以吃到跟日本一樣高級美味的洋香瓜。

丁子爗從小就對農業有興趣，大學念農園生產系，因小時候愛吃洋香瓜，大一時跟同班同學張嘉容一起研究洋香瓜生產流程，大三時向長治鄉農友學習，大四就在屏東市創設屏町農場。

「屏町農場代表在屏東丁氏的田上」丁子爗說，創業初期他貸款建溫室，希望種植出跟日本一樣高級美味的洋香瓜。洋香瓜品種多元，以阿露斯、卡蜜拉為大宗，阿露斯綠肉，果形圓，綿密多汁，放熟約4到5天是最好吃的時機；卡蜜拉橘肉，外型較長，脆且多汁，有獨特的焦糖香氣，口感像水梨。

他說，屏東酷熱，有午後雷陣雨，中午高溫可高達50度，瓜果容易大，果皮變硬厚，栽培過程不能吹電風扇，用噴霧會影響濕度，每個果種的品質都要用心把關，果實大到1.5公斤到2公斤，才會出貨。

丁子爗說，務農跟上班族不一樣，要3、4個月後才收成，產量不一定，金額浮動也大，但在家人支持下，他希望能打造屏東洋香瓜品牌。

屏東 日本 高溫

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