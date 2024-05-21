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坐牛車、穿恐龍裝…大喜日留回憶

聯合報／ 記者劉星君潘奕言蔡世偉／連線報導
昨天520許多新人登記結婚，高雄有新人及親友團著恐龍裝留念。圖／翁志賢提供
昨天520許多新人登記結婚，高雄有新人及親友團著恐龍裝留念。圖／翁志賢提供

諧音「我愛你」的5月20日是熱門結婚日，高市一對新人溫杰睿與游雅雯，昨與親友們穿上恐龍裝搭輕軌到鼓山區公所登記，在車廂上引起一陣騷動；屏縣萬丹戶政事務所邀新人搭復古牛車，新人直說「很有趣」是難忘體驗。台東縣則有一對新人以百元鈔票自製美麗又實際的「有錢花」花束，留下幸福回憶。

高市昨辦理結婚對數500對，比去年367對多。屏東縣133對登記也比去年95對多，台東縣有32對登記。高市民政局表示，去年520是周六，戶所受理登記時段僅半天，昨天全天，加上農民曆是吉日，宜嫁娶，更多新人登記。

高市新人溫杰睿與游雅雯，去年1月分別到日本大阪旅行，在環球影城侏羅紀公園的飛天翼龍設施排隊時，溫男發現地上遺落錢包，聽到前方女生也說中文，便問「這是妳的錢包嗎」，結果正是游女的錢包，兩人因此相識、相愛決定結婚。由於在恐龍設施認識，為紀念緣分，號召17親友穿恐龍裝陪同搭輕軌到戶政事務所登記，兩人在眾「恐龍親友」祝福下完成人生大事。

屏東以牛車迎親。記者劉星君／攝影
屏東以牛車迎親。記者劉星君／攝影
屏縣府民政處昨辦502幸福周Ｘ結婚登記送好禮活動，萬丹鄉戶所「牛車迎親」搭配樂隊伴奏超熱鬧。萬丹鄉陳先生、凌小姐兩個多月前預約520登記，昨帶著狗兒子「牛牛」搭牛車直呼有趣。萬丹戶所表示，牛車在農業社會很重要，婚嫁時有「嫁妝一牛車」寓意。

台東戶所昨有一對新人以百元鈔票自製美麗又實際「有錢花」花束，和新郎新娘造型氣球與「Marry Me」字樣氣球打卡拍照，記錄難忘時刻。

新人 結婚 萬丹

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