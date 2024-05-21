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校舍採BTO可行？ 學者：投報率是關鍵
高雄市部分老舊校舍改建案打算以BTO方式發包，教育局表示，主要是希望引進民間資源，共創雙贏。學者表示，高市曾有路燈安裝等工程採BTO，校舍改建採此模式發包則很少見，推估市府主要是財政考量，但對營造業者而言，是否標這類工程，最終仍以投報率為考量，如果發包不順，可能造成汰建案延宕。
近日議員黃明太在總質詢時關切路竹高中改建案，指據聞路中將採BOT發包，質疑學校不是商業機構，為何要BOT？教育局對此解釋，是採BTO，不是BOT，主要希望引進民間資源，創造共好。
業界表示，BOT指的是由民間機構投資新建並營運，營運期滿後，所有權移轉政府。BTO由民間機構投資興建後，所有權歸政府，只擁營運權，期滿後營運權再歸還政府。
義守學財經系教授李樑堅表示，政府擬BTO方式發包，推估是財政考量，這類工程由民間單位出資承包，取得經營權，政府再編經費每月攤提給業者，當中業者可獲利的部分包括造價價差及日後維管的獲益。
他說，對公部門來說，假如很多校舍需汰換，工程經費大，基於財政考量，或許會循此模式與業界合作，不過營造業不確定性太高，賠錢生意沒人要，投報率仍是業界最終考量，廠商如果覺得划算，或許一試，如果BTO工程發包乏人問津，則可能造成校舍汰建延宕。
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