千餘師生危樓上課 議員批市府失能

高雄市路竹高中3棟屋齡逾6、70年的校舍經鑑定為危樓，學校前年提報改建，教育局傾向以BTO方式發包，至今未完成招商，議員批，1600名師生在鋼筋裸露的危樓上課，令人感到政府失能！更質疑學校非商業機構，採BOT等方式發包，有無圖利之虞？教育局回應，校舍改建工程因缺工缺料著實發包困難，目前有2至3校計畫以BTO方式發包改建，希望引進民間資源，共創雙贏。

高市議員黃明太近日質詢時披露，路竹高中3棟校舍屋齡逾6、70年，已是危險建築，但改建案說了好幾年，也說要採BOT發包，八字都沒一撇。教室天花板隨時可能有磚塊掉落，師生上課安全堪慮，連他都不願自己的孫子去念路中，不是學校教得不好，而是太不安全。

黃明太問市長陳其邁，為何校舍已鑑定危樓，這麼多年還沒改建，梁柱都快斷掉，有1000多人上課，「市長安心嗎」？且這裡是國高中校園，不做生意，適用BOT嗎？黃說，他是路中體育後援會總會長，看到這麼不安全的校園心如刀割。「有經費就快發包，不要搞什麼BOT」，每個孩子的生命都是無價，市府如無法趕緊改建，乾脆請路中暫停招生。

「我的心情和黃議員一樣」陳其邁說，路中改建案總經費5.9億元，市府在有限經費下，仍會設法趕快改建。路竹高中校長盧正川說，校舍近兩年加裝鋼鐵斜撐，臨時補強，暫無立即性危險。也和教育局積極討論校舍改建進程。

教育局表示，2020年到2022年核定100所學校137棟老舊校舍耐震補強，其中教育局所屬校舍拆除重建工程，施工中3案，辦理工程發包1案，辦理規畫設計發包1案，擬報請市府核定拆除重建有7案。

教育局表示，營建市場因缺工缺料，導致建物單位造價提高，造成發包預算不足，工程發包確有困難，但教育局就個案情形採減項、減量或後續擴充等方式因應，以減低流標或發包不順情形。如果仍流標，會積極向市府或中央爭取追加經費。發包延後時間不均，端視個案狀況及預算不足缺口到位情形而定。