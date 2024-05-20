台電挖破仁武水管停水日確定 影響高雄11區19萬戶

台電日前不慎挖破高雄市仁武區仁林路2000mm自來水管線，經濟部台灣自來水公司第七區管理處今天表示，將以替代管線支援搶修，減少搶修期間影響北高雄供水，預計左營等11區，25日中午12時起停水至5月26日夜間24時止，共36小時，影響19萬戶用水。

經濟部台灣自來水公司第七區管理處今天表示，高雄市左營等10區19萬戶自5月25日起停水36小時，停水區域範圍包括橋頭區、梓官區、彌陀區、楠梓區及大社區等全區。岡山區則有和平、大遼里2里，仁武區高楠、仁福、烏林、後安、考潭、中華、文武等7里；燕巢區鳳雄、角宿及橫山里等3里。

左營區包括頂西、城南、明建、崇實、合群、廍南、廟北、尾北、自助、埤北、埤東、聖西、廟東、果惠、果貿、海勝、果峰、埤西、聖后、廍北、路東、聖南、光輝、祥和、莒光、永清、中南、中北、頂北、尾西、尾南、屏山、進學共33里。

鼓山區自強、雄峰、鼓峰、內惟、民族、正德、龍井、厚生、建國、前峰、忠正、光榮、平和、民強等14里，大樹區則是義大世界停水。

台灣自來水公司第七區管理處表示，總共19萬戶受影響。此次除停水、降壓區域，其餘地區保持正常供水。恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高的地區，因水壓需一段時間才可恢復正常，供水時間會較延遲。