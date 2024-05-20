影／520高雄出現「恐龍婚禮大隊」民眾驚喜 原因竟是一個錢包

恐龍也選520結婚！高雄市溫杰睿與游雅雯這對新人，選擇在520今天搭高雄輕軌前往鼓山區公所登記結婚。特別的是，兩人及親朋好友都穿上恐龍裝，沿途引發一陣騷動。會規畫這麼特別的儀式，是兩人因恐龍而結緣。

去年1月，兩人不認識，都到日本大阪旅行。在環球影城侏羅紀公園的飛天翼龍設施前排隊時，溫杰睿發現地上一個黑色錢包，聽到前方女生也說中文，便問「不好意思，這是妳的錢包嗎？」

女生見了錢包便對同伴喊說，「雯雯，妳的錢包掉了！」正是錢包失主，對方接過錢包，說了謝謝。沒想到不經意的小插曲竟成就一段佳緣，兩人開始認識、交往，彼此相愛，最後決定結婚共度一生。

兩人因恐龍而結緣，為紀念特別的緣分，兩人決定在520這天，穿著恐龍裝搭輕軌，從C23龍華國小站至C17鼓山區公所站登記結婚，同時號召親友組成恐龍團，17隻恐龍浩浩蕩蕩。

恐龍結婚，龐大陣容引發不小騷動，不少人拿起手機拍攝，也有民眾獻上祝福。到達戶政事務所時，不僅洽公民眾驚喜，連所內戶政人員也搶著記錄難得場景。兩隻新人恐龍也在眾恐龍簇擁祝福下，順利完成人生大事。