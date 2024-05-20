520台東新人搶登記 百元鈔組「有錢花」大花束

「520」諧音「我愛你」，對於很多人來說，是完成終身大事的好日子，台東縣政府統計，截至今日下午3點為止，前往辦理結婚登記已有30對新人。

台東戶政事務所平時1天最多僅有3、5對登記結婚，但在「520」的今天，截止下午3點已經完成26對新人結婚登記，另外關山、成功及太麻里戶政事務所也完成4對。

今天上午就有一對創意十足的新人以百元鈔票自製美麗又實際的「有錢花」花束，和現場新郎新娘造型氣球以及「Marry Me」字樣氣球打卡拍照，在這個特殊的日子留下一生中難忘的幸福時刻。

台東戶政事務所為鼓勵婚育及祝賀新人，贈送申辦結婚登記的新人成雙成對的歐式或中式瓷碗，祝賀即將展開幸福生活的新人。

不僅新人受惠，連新生寶寶也有獎，針對來申辦出生登記的新手爸爸媽媽也贈送精美的實用樂活杯或玻璃保鮮盒。