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8次總統就職日漲跌各半 520後怎布局？法人坦言「小心操作」看好這些族群

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520台東新人搶登記 百元鈔組「有錢花」大花束

聯合報／ 記者蔡世偉／台東即時報導
台東一對新人將百元鈔做成捧花，在520登記結婚。圖／台東縣政府提供
台東一對新人將百元鈔做成捧花，在520登記結婚。圖／台東縣政府提供

「520」諧音「我愛你」，對於很多人來說，是完成終身大事的好日子，台東縣政府統計，截至今日下午3點為止，前往辦理結婚登記已有30對新人

台東戶政事務所平時1天最多僅有3、5對登記結婚，但在「520」的今天，截止下午3點已經完成26對新人結婚登記，另外關山、成功及太麻里戶政事務所也完成4對。

今天上午就有一對創意十足的新人以百元鈔票自製美麗又實際的「有錢花」花束，和現場新郎新娘造型氣球以及「Marry Me」字樣氣球打卡拍照，在這個特殊的日子留下一生中難忘的幸福時刻。

台東戶政事務所為鼓勵婚育及祝賀新人，贈送申辦結婚登記的新人成雙成對的歐式或中式瓷碗，祝賀即將展開幸福生活的新人。

不僅新人受惠，連新生寶寶也有獎，針對來申辦出生登記的新手爸爸媽媽也贈送精美的實用樂活杯或玻璃保鮮盒。

縣長饒慶鈴表示，台東縣生育補助加碼至第1胎4萬元、第2胎4萬5千元及第3胎5萬元，希望藉此提升縣民婚育意願，為新手爸媽減少些許甜蜜的負擔。

台東戶政事務所特地製作氣球背板，讓前來登記新人拍照留念。圖／台東縣政府提供
台東戶政事務所特地製作氣球背板，讓前來登記新人拍照留念。圖／台東縣政府提供
台東戶政事務所特別提供磁碗紀念品給前來登記的新人。圖／台東縣政府提供
台東戶政事務所特別提供磁碗紀念品給前來登記的新人。圖／台東縣政府提供
不僅新人受惠，新手爸媽前來辦理寶寶出生登記也有小贈品。圖／台東縣政府提供
不僅新人受惠，新手爸媽前來辦理寶寶出生登記也有小贈品。圖／台東縣政府提供

台東 新人 生育補助 結婚 饒慶鈴

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