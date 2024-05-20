屏東縣成立農會安衛家族 提升農業工安防災能量
為降低農會作業環境職業災害風險，提升勞工安全衛生環境，屏東縣政府串起23鄉鎮農會共同組成「屏安農會安衛家族」，在安全工作環境中，發揮更大生產潛力。
屏東縣政府今天發布新聞稿表示，「屏安農會安衛家族」由縣府勞動暨青年發展處與農業處攜手合作，以農民團體為主，今天舉辦成立大會暨教育訓練，由縣農會擔任核心運作。
農業處長鄭永裕表示，農業在現今社會中扮演重要角色，農業從業人員所面臨的危險和挑戰也日益增加。農會不僅肩負起保護農民的責任，更期待能藉由完整的減災教育訓練，改善農業工作者對於農業職業安全衛生意識的不足現象，減少勞工與農民職業傷害與疾病發生率。
勞動暨青年發展處長李雨蓁指出，職業安全衛生對於農會和農業從業人員來說非常重要，農會所屬的碾米廠、農產品加工廠及農業工作環境可能存在各種危險和風險，未來將與農會攜手推動職業安全與衛生工作，盼能夠透過培訓和宣導，讓農民充分意識到安全衛生重要性。
縣府表示，希望藉由「屏安農會安衛家族」的成立，促使農會增進農民的安全與健康，讓農民將會更加重視自身的安全和健康外，同時也能在更安全的工作環境中，發揮更大的生產潛力。
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