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屏東縣成立農會安衛家族 提升農業工安防災能量

中央社／ 屏東縣20日電
屏東縣政府勞動暨青年發展處與農業處攜手成立以農民團體為主的安衛家族，串聯屏東23鄉鎮農會共同組成「屏安農會安衛家族」，20日舉辦成立大會暨教育訓練。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府勞動暨青年發展處與農業處攜手成立以農民團體為主的安衛家族，串聯屏東23鄉鎮農會共同組成「屏安農會安衛家族」，20日舉辦成立大會暨教育訓練。圖／屏東縣政府提供

為降低農會作業環境職業災害風險，提升勞工安全衛生環境，屏東縣政府串起23鄉鎮農會共同組成「屏安農會安衛家族」，在安全工作環境中，發揮更大生產潛力。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，「屏安農會安衛家族」由縣府勞動暨青年發展處與農業處攜手合作，以農民團體為主，今天舉辦成立大會暨教育訓練，由縣農會擔任核心運作。

農業處長鄭永裕表示，農業在現今社會中扮演重要角色，農業從業人員所面臨的危險和挑戰也日益增加。農會不僅肩負起保護農民的責任，更期待能藉由完整的減災教育訓練，改善農業工作者對於農業職業安全衛生意識的不足現象，減少勞工與農民職業傷害與疾病發生率。

勞動暨青年發展處長李雨蓁指出，職業安全衛生對於農會和農業從業人員來說非常重要，農會所屬的碾米廠、農產品加工廠及農業工作環境可能存在各種危險和風險，未來將與農會攜手推動職業安全與衛生工作，盼能夠透過培訓和宣導，讓農民充分意識到安全衛生重要性。

縣府表示，希望藉由「屏安農會安衛家族」的成立，促使農會增進農民的安全與健康，讓農民將會更加重視自身的安全和健康外，同時也能在更安全的工作環境中，發揮更大的生產潛力。

屏東縣政府 教育訓練 農會 農民

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