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屏東青農與大學同學創品牌 返鄉克服萬難種出精品洋香瓜

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東科技大學農園生產系畢業25歲丁子爗創立「屏町農場」，在屏東市郊種植各類洋香瓜。記者劉星君／攝影
屏東科技大學農園生產系畢業25歲丁子爗創立「屏町農場」，在屏東市郊種植各類洋香瓜。記者劉星君／攝影

屏東科技大學農園生產系畢業丁子爗與大學同學張嘉容創立「屏町農場」邁入第4年，在屏東市郊種植各類洋香瓜，種出一顆650元精品級阿露斯，創業初期要克服屏東天氣，酷熱、與午後雷陣雨，每個都是挑戰。他說，從小就愛吃洋香瓜，希望讓大家在台灣，可以吃到跟日本一樣高級美味的洋香瓜。

25歲丁子爗的洋香瓜溫室就建在屏東市郊，他穿梭溫室間整理果園，他從小就喜歡待在戶外，對農業有興趣，小時候在桃園長大，阿公家在屏東，大學念屏科大農園生產系，他說，小時候愛吃洋香瓜，大一時跟同學張嘉容一起研究洋香瓜的生產流程，大三時向長治鄉種植洋香瓜農友學習，大四決定創立「屏町農場」。

丁子爗說，屏町農場代表在屏東丁氏的田上，創業初期，他貸款建溫室，希望種植出跟日本一樣高級美味的洋香瓜。

洋香瓜的品種多元，以阿露斯、卡蜜拉兩個品種為大宗，丁子爗說，阿露斯是綠肉，果形較圓，口感綿密多汁，需放後熟約4到5天，才是阿露斯最好吃的時機；卡蜜拉是橘肉，外型較長，口感多汁、又脆，像水梨，有獨特的焦糖香氣。每個果種品質把關，要1.5公斤到2公斤，才會出貨。

屏東也是適合栽種洋香瓜，丁子爗說，屏東的瓜跟中北部較不同，因為屏東熱，瓜形容易大，缺點是果皮較硬厚。栽種時要精準給肥，若過量給肥會影響下季生產，容易出現連坐障礙。

丁子爗說，克服屏東的天氣，有午後雷陣雨，中午高溫可高達50度，也不能吹電風扇，用噴霧會影響濕度，秋天是洋香瓜最好吃季節，但屏東種紅豆跟洋香瓜都容易怕薊馬入侵，像是前年就受影響，整批都沒有收成；颱風、大雨時，除了擋水門外還要做好排水設施，從經驗中學習。

丁子爗說，品牌創立漸趨穩定，務農跟上班族不一樣，要3、4個月後才有收成量，收成量不一定，金額浮動大，要做好心理準備，也感謝大學同學、家人支持，希望能打造屏東洋香瓜品牌。

屏東科技大學農園生產系畢業25歲丁子爗穿梭果園，種植洋香瓜克服屏東氣候與土壤。記者劉星君／攝影
屏東科技大學農園生產系畢業25歲丁子爗穿梭果園，種植洋香瓜克服屏東氣候與土壤。記者劉星君／攝影
屏東科技大學農園生產系畢業25歲丁子爗與大學同學張嘉容創立「屏町農場」邁入第4年，在屏東市郊種植各類洋香瓜。記者劉星君／攝影
屏東科技大學農園生產系畢業25歲丁子爗與大學同學張嘉容創立「屏町農場」邁入第4年，在屏東市郊種植各類洋香瓜。記者劉星君／攝影
屏東科技大學農園生產系畢業25歲丁子爗創立「屏町農場」，在屏東市郊種植各類洋香瓜。記者劉星君／攝影
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