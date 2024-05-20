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高雄翠華路拓寬施工 第2階段交維施作需提前改道

中央社／ 記者蔡孟妤高雄20日電

高雄市翠華路為左營區南北交通命脈，正在進行拓寬兼改善人行環境工程，目前進入第2階段交維布設，市府今天提醒用路人提前改道；工程力拚在2025年中提前完成。

高雄市工務局新建工程處今天新聞稿說明，翠華路拓寬工程從明潭路到世運大道長1357公尺，往西拓寬10公尺，開闢為40公尺計畫道路，目前工程進度79％，為確保楠梓園區未來廠區供電，需配合台電高壓管線埋設工程。

西側工程預計今年8月底撤除工程圍牆，後續東側工程採半半施工，維持6線通行，降低對交通影響。全案原定2026年3月完工，將力拚2025年中完成。

工務局表示，翠華路為左營區南北交通命脈，更是南台灣半導體S廊帶重要一環，另外翠華路的拓寬兼具改善人行環境，未來民眾步行至高雄國家體育場時更安心。目前因工程需求進入第2階段交維布設，呼籲用路人提前改道。

新工處提醒用路人，施工期間需配合施工單位在工區周邊的臨時指示標誌通行，以確保行車安全；將於確保施工品質條件下，持續加強工程進度。

高雄市

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