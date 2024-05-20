高雄翠華路拓寬施工 第2階段交維施作需提前改道

520諧音「我愛你」是每年熱門結婚日，屏東縣內各個戶政事務所舉辦520幸福周Ｘ結婚登記送好禮，萬丹鄉戶政事所今天特別邀請萬丹牛車伯，「牛車迎親」，邀請登記新人搭乘牛車，寓意喜「犇」幸福，陳先生跟凌小姐今天登記，坐上牛車，凌小姐直呼「難忘體驗」，很有趣也很新奇。

2024-05-20 12:21