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陸府贊助台中場 灣聲樂團：讓世界聽見台灣的聲音

中央社／ 記者郝雪卿台中20日電

陸府生活美學教育基金會推廣台灣在地表演藝術，以發揚台灣音樂文化為宗旨的灣聲樂團，從18日起到20日北中南演出3場，其中的台中場演出，就是由陸府基金會獨家贊助。

由中部知名建商陸府建設成立的陸府生活美學教育基金會，長期致力推廣台灣在地表演藝術，每年企業週年紀念日更藉由贊助國際指標性表演活動，讓跨社區間所有住戶家族團圓聚首，用藝術力量表達感恩、榮耀之情。

灣聲樂團5月在北中南展開「青春行草」巡演，分別於18日在衛武營國家藝術文化中心、19日在台中國家歌劇院、20日在台北國家音樂廳，而台中場演出則由陸府獨家贊助慶祝34週年紀念。

陸府基金會指出，這次「青春行草」巡演集結本土鋼琴家廖培鈞、范姜毅、嚴俊傑、盧易之等人，以古典音樂的國際語言演奏由台灣素材創作的鋼琴協奏曲，曲目包含「馬祖世紀風情畫」、「桃園四季」、「青春行草」，以及世界首演的「牛犁歌」。

灣聲樂團將於6月間前往台積電日本新廠所在的熊本演出，音樂總監李哲藝說，台灣音樂的高度也可以與世界平起平坐，灣聲所做的就是以最高等級演奏技術讓世界聽見屬於台灣的聲音。

除了贊助表演藝術專場，陸府生活美學教育基金會即日起到6月9日在「陸府植深館」舉辦「中間狀態Space in Between」展覽，展出多名台灣藝術家作品，透過油畫、水墨、攝影、雕塑及裝置等多樣媒材，將作品融入植深館充滿自然元素的展場室內外空間，與觀眾一起探索創作可能性。

青春 音樂

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